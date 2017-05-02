  استانها
  البرز
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۷:۵۸

با استقبال رسمی مسئولان استانی؛

وزیر بهداشت وارد استان البرز شد

کرج - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور افتتاح چندین طرح درمانی وارد استان البرز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح امروز سه شنبه به منظور افتتاح همزمان پانزده مرکز درمان ناباروری در چهارده دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور به مرکزیت البرز وارد این استان شد و مورد استقبال مسئولان البرزی قرار گرفت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در مراسم افتتاح مرکز درمان ناباروری بیمارستان کمالی، مراسم افتتاح مرکز تصویر برداری بیمارستان شهید مدنی، مراسم افتتاح کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی امام علی، مراسم افتتاح مرکز تصویر برداری بیمارستان کمالی کرج شرکت خواهد کرد.

قاضی زاده هاشمی در این سفر یکروزه از خطوط تولید چند شرکت داروسازی و پزشکی واقع در شهرستان اشتهارد نیز بازدید خواهد کرد.

گفتنی است؛ پانزده مرکز ناباروری در چهارده دانشگاه  و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد.

    • قدمیاری IR ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر بهداشت ما پیشرفت نمی خواهیم بیا و مردانگی کن امکانات قبلی ما را برگردان هدیه این دولت به ما پسرفت به جای پیشرفت و گرفتن امکانات بوده .
