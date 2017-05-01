لاوروف و تیلرسون درباره مذاکرات سوریه رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «سرگی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه و «رکس تیلرسون» همتای آمریکایی وی روز دوشنبه در گفتگویی تلفنی پیرامون نشست آستانه که قرار است سوم و چهارم ماه می جاری (۱۳ و ۱۴ اردیبهشت) درباره بحران سوریه برگزار شود، رایزنی کردند.

در همین راستا، وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که وزرای خارجه دو کشور در این گفتگوی تلفنی پیرامون شماری از مسائل مربوط به روابط دو جانبه به رایزنی پرداختند.

لازم به ذکر است که هیات مذاکره کننده دولت سوریه به ریاست «بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به منظور مشارکت در نشست آستانه وارد قزاقستان شده است.

آستانه پایتخت قزاقستان پیش از این میزبان سه دور مذاکرات بین طرف های سوری بوده است. نشست آستانه یک روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه ژانویه گذشته و آستانه دو نیز در تاریخ ۱۶ فوریه برگزار گردید.

این در حالی است که مذاکرات «آستانه ۳» نیز روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس گذشته برگزار شد.