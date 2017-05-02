پرینترهای ۳ بعدی برای ساخت طلا و جواهر ساخته شد/ سرعت و دقت بالا

پویا ترابی عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان تولید کننده پرینتر های ۳ بعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقریبا ۱۱ سالی است که در زمینه طراحی و ساخت پرینتر های ۳ بعدی فعالیت می کنیم.

وی با بیان اینکه در این زمینه ثبت اختراع نیز داشته ایم، خاطر نشان کرد: تا کنون علاوه بر ساخت پرینتر های DLP و FDM سعی کردیم به ارتقا پرینتر هایی بپردازیم که با استفاده از آنها در صنایع مختلف استفاده شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت این صنعت در صنوف مختلف در صدد آمدیم تا از آن در حوزه طلا و جواهر بهره ببریم.

به گفته وی، در همین راستا از پرینتر های DLP در صنعت طلا و جواهر استفاده کردیم که از سرعت و دقت بالایی برخوردار است.

ترابی با اشاره به مزیت های این دستگاه عنوان کرد: این دستگاه در سایز های مختلف تولید شده و لامپ آن ۲۰ هزار ساعت بوده که دقت آن را افزایش داده است. معمولا لامپ های نمونه های مشابه ۱۰هزار ساعت هستند.

وی تاکید داشت: در این دستگاه فضای کاری بزرگتری تعبیه شده و تا جایی که شده کاربری برای مشتری آسان می شود.

ترابی با اشاره به سرعت این دستگاهها خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در یک سایز مشخص می توان ۲۴ انگشتر طلا در ۳ ساعت تولید کرد در صورتی که به روش سنتی ۴ ساعت یک انگشتر تولید می شود.

وی افزود: معمولا طلاهای ایتالیایی با این دستگاه به تولید می رسند.

ترابی با بیان اینکه در حال حاضر هم در ایران از این روش برای تولید طلا به کار برده می شود، خاطر نشان کرد: تا کنون ۲۰ دستگاه را در تهران، مشهد و تبریز به فروش رسانده ایم.

به گزارش مهر، این شرکت دانش بنیان در نخستین نمایشگاه چاپ ۳بعدی حضور داشت. این نمایشگاه از دیروز تا سیزدهم اردیبهشت ماه در سالن اجلاس سران دایر است.