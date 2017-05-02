آماده‌ شدن «آزاد به قید شرط» برای اکران در تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «آزاد به قید شرط» در تابستان سال ۹۶ در سینماهای کشور به نمایش عمومی در خواهد آمد. آخرین ساخته سینمایی حسین شهابی اولین بار در سی و پنجمین جشنواره فجر به نمایش درآمد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: حسین شهابی، مشاور کارگردان: بهاره انصاری، مشاور حقوقی: مریم کوهکن، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، صدابردار: فرخ فدایی، صداگذار: بهمن حیدری، مهدی جمشیدیان، طراح گریم: محمد رضا قومی، طراح صحنه: فرهاد عزیزی فرد، تدوین: اسماعیل ترک زاد، سیاوش شهابی، مدیر تولید: حسن خضرآبادی، برنامه ریز: نرجس ابراهیمی، دستیار برنامه ریز: فریبا طاهری، دستیاران کارگردان: کاوه آهنگر، سیاوش شهابی، دستیاران فیلمبردار: رضا سپهری، علی جعفری، مهرداد عصری پور، عارف امیری، عکاس: مهرداد امینی، دستیاران صحنه و لباس: رسول تقیانی، متین روستا، عاطفه غلامپور، مجریان گریم: امیر صفادل، نیلوفر گوهردوست، اصلاح رنگ ونور : سامان مجد وفایی، فیلمبردار پشت صحنه: مهدی بختیار نژاد، ترجمه انگلیسی فیلم: ادیب نادری ساخت آنونس و زیر نویس: سیاوش شهابی، مدیر تدارکات: سعید روبال – تدارکات: غلامرضا جاهد. تولید شده در خانه فیلم باران.

امیر جعفری، شقایق فراهانی، لیلا اوتادی، دیبا زاهدی، امیررضا دلاوری، رامین راستاد، امیر داژاکام، احمد نیکپور، شکرخدا گودرزی، علیرضا ثانی فر، وحید رستم پور گیلان، محمد کارهمت، فر شین طهماسب، مجید رمضانی، رها مردانی، سونیا شیرازی، علی حبیب پور، محمد اکبری، وحید اکبری، پیمان یونسی، احمد شهابی، شاهین حسینی، مهرداد نائمی، فرید اسحاقی، اکبر احمدی، علی افشاری، اکرم علمدار ...بازیگران این فیلم هستند.