به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، غول‌های صنعت ایالات متحده و وال استریت این هفته در بورلی هیلز کالیفرنیا گردهم جمع می‌شوند تا بر سر این که چگونه از موضوعات داغی مانند اصلاحات مالیاتی ایالات متحده، انتخابات پیش روی فرانسه و رشد اقتصادی به سلامت عبور کنند و از آن سود کنند بحث و تبادل نظر کنند.

صد روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ۱۰۰۰ روز بعدی آن و همچنین دورنمای لیبرال دموکراسی در اروپا و کلید خوردن جریان برگزیت(خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) هم در دستور کار مناظرات کنفرانس جهانی موسسه میلکن قرار دارد.

هدف از این رویداد گرد هم آوردن تیزترین ذهن‌های جهان برای شکست دادن سرسخت‌ترین چالش‌هاست اما شگفتی های سیاسی و بازاری در طول سال گذشته نشان داد که پیش‌بینی‌هایی که توسط این گروه ممتاز شکل گرفته هم می‌تواند از واقعیت دور باشد.

همانطور که دیورید رابنستین، یکی از موسسان گروه کارلیل ال پی در بحث های یکی از پنل های این کنفرانس در می ۲۰۱۶ اشاره کرد، اکثر این شرکت کنندگان انتظار داشتند هیلاری کلینتون ترامپ را شکست دهد. و بسیاری پیش‌بینی نمی‌کردند در رای گیری انگلیس به ترک اتحادیه اروپایی رای دهند. نخست وزیر پیشین انگلیس، تونی بلر در مصاحبه ای در کنفرانس سال گذشته در مورد این که احتمالا رای دهندگان انگلیسی در رای‌گیری درباره برگزیت چه کار خواهند کرد، گفت آنها کار معقول را انجام می‌دهند و در اتحادیه باقی می مانند.

جیل پوسنیک مدیر اجرایی ارتباطات موسسه میلکن گفت طبیعی است که بعضی پیشگویی ها به وقوع نپیوندد.

او می‌گوید: ما چندین نقطه نظر را استفاده می‌کنیم و جریان آزادی از ایده ها را تشکیل می‌دهیم که بیشتر برای حل کردن معضلات جهانی طراحی شده‌اند تا این که پیش بینی کنند بازار به چه سمتی حرکت می‌کند.

ببینید و دیده شوید

دیدار ۴ روزه امسال در هتل بورلی هیلتون یکبار دیگر نام های بزرگ صنعت سرمایه گذاری مانند میلیاردرهای معروف جیمی دیمون، استفن شوارتزمن، لئون بلک و کنیس گریفین را در کنار مشاهیر سیاسی تجاری و دنیای سرگرمی شامل وزیر خزانه داری ایالات متحده استیون منوچین، معاون سابق رییس جمهور ایالات متحده جو بایدن، رییس اجرایی شرکت سیستم های سیسکو جان چمبرز، و اسطوره بسکتبال کریم عبدالجبار قرار می‌دهد.

تخمین زده می‌شود که امسال بیشترین تعداد شرکت کننده را شاهد باشیم: در حدود ۴۰۰۰ نفر ثبت شده اند که نسبت به ۳۵۰۰ نفر در سال گذشته افزایشی قابل توجه دارد؛ اکثر شرکت کنندگان در این کنفراس ۱۲۵۰۰ دلار پرداخت می‌کنند مگر این که آنها از طرف اسپانسرهای این رویداد مانند شرکای گوگنهام، شرکت گلدن ساچس و یا سرمایه گذاری تو سیگما ال پی باشند.

برخی از شرکت کنندگان دایمی این رویداد به رویترز گفتند که آنها بیشتر برای بررسی فرصت‌های شبکه شدن فروش محصولات و آگاهی از نکات دور از دسترس در این دیدار حضور می‌یابند و کمتر به دنبال توصیه برای سرمایه گذاری هستند.

یکی از کارفرمایان یک شرکت بزرگ مدیریت مالی که درخواست کرد از او نامی برده نشود گفت :هدف از حضور در این کنفرانس بیشتر توسعه ارتباطات و دیده شدن است. بنابراین در این کنفرانس شما تعداد کثیری از افراد را در حال نت برداری و به کارگیری توصیه‌های ارائه شده نمی‌بینید.

سال گذشته تعداد کمی از مدیران مالی سرمایه گذاری کلی در سهام آمریکایی را توصیه کردند، و به جای آن پیشنهاد کردند تا سرمایه گذاری های محافظه کارانه‌تر و متمایزتری انجام شود مانند وام های خصوصی و یا حتی نگهداری پول نقد. این در حالی بود که در عمل، بازگشت سود در شاخص S&P ۵۰۰ در طول ۱۲ ماه گذشته در حدود ۱۶.۵ درصد بود. در کنفرانس سال گذشته همچنین کند شدن رشد در چین هم عامل ترس بود.

برای مثال در کنفرانس سال گذشته کایل بس، مدیر هج فاند در مورد ضرر ۳۰ یا ۴۰ درصدی در سرمایه گذاری چینی بخصوص در بخش مالی هشدار داد. «بس» این شرایط را پرخطر نامید و منظور خود را با تصویر بمبی که فیوزش روشن شده بود نمایش داد. اما در عمل آنچه رخ داد، این بود: بر طبق آنچه دولت اعلام کرد در سال ۲۰۱۶ اقتصاد چین همانطور که انتظار میرفت ۶.۷ درصد رشد کرد و شاخص مالی گلوبال ایکس چین ( CHIXP ) در طول ۱۲ ماه گذشته ۱۶.۵ درصد رشد داشت. این رخدادها باعث شد مطمئن شویم پیشگویی های بازار درست بوده است نه برآورد و توصیه‌های کنفرانس.

البته در عین حال در کنفرانس سال گذشته سارا کترر، مدیر اجرایی مدیریت مالی «کازوی» گفت سهام های مالی و بانکی خرید های ارزانی هستند. دیوید هاردینگ، مدیر اجرایی شرکت مدیریت مالی وینتون، سهام شرکت‌های زغال سنگ را توصیه کرد. استیون تنانبائوم، مدیرمالی ارشد شرکت مدیریت سرمایه گلدن تری ال پی هم برخی بازیگران منتخب بازار مثل سهام شرکت دولتی نفت مکزیک پمکس را توصیه کرد که درستی همه اینها در طول سال گذشته محقق شد.