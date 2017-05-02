جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، دربارهٔ جزییات این حادثه گفت: ساعت ۴۵ دقیقه بامداد امروز وقوع آتشسوزی در یک کارگاه بزرگ کفاشی در محدود شورآباد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نجاتگران چهار ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه حریق در یک کارگاه هزار متری مملو از مواد اشتعالزا به وقوع پیوسته بود، ادامه داد: با حضور آتشنشانان در این سوله هزار متری که مملو از کفش و کتانی بود مشاهده شد که آتش در حال گسترش و سرایت به محل دپوی کفشهای آماده شده است از این رو نجاتگران آتشنشانی به چند گروه تقسیم شده و مهار شعلههای آتش را در دستور کار خود قرار دادند.
ملکی ادامه داد: خوشبختانه محل حادثه خارج از محدوده استحفاظی شهر تهران بود و بافت مسکونی در اطراف آن وجود نداشت، از این رو مأموران آتشنشانی بلافاصله نگهبانان و برخی از کارگرانی را که در محل سوله مشغول اضافه کاری بودند را از محل حادثه خارج کرده و موفق شدند با گذشت ۶ ساعت از وقوع حادثه سرانجام شعلههای آتش را مهار کنند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه در ساعت ۶٫۳۰ دقیقه بامداد امروز شعلههای سرکش آتش مهار شد، افزود: خوشبختانه حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارت مالی سنگینی را بر جا گذاشته است. محل حادثه بعد از ایمنسازی و لکه گیری به نیروهای آتشنشانی کهریزک و شورآباد تحویل داده شد و علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان علت یاب سازمان در دست بررسی است.
