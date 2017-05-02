مادر «لژیونر» از آلمان رسید/ اضافه شدن بازیگران دیگر به سریال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرجی تهیه کننده سریال «لژیونر» از حضور معصومه آقاجانی در نقش فریدا مادر «آلفردو» با بازی اشپیتم آرفی و لادن سلیمانی در نقش فریبا خبر داد و گفت: آقاجانی قرار است از آلمان وارد مجموعه شود و در روزهای آینده نیز قرار است دو بازیگر اصلی دیگر هم به سریال اضافه شوند.

تهیه کننده این سریال همچنین عنوان کرد: هنوز زمان پخش سریال مشخص نیست و به تصمیم مدیران محترم شبکه پنج سیما منوط می شود.

آرمان موسی پور موسیقی سریال شبکه پنج را می سازد و گروه به زودی راهی بیمارستان می شوند. در این لوکیشن بازیگرانی چون محمدرضا شریفی نیا، حسن پورشیرازی، اتابک نادری، لاله صبوری و آذین رئوف حضور داشته و مقابل دوربین می روند.

«لژیونر» جدیدترین سریال مسعود آب پرور است که در این سریال به حواشی ورزش پرداخته است و در این مجموعه اشپیتیم آرفی بازیکن سابق پرسپولیس هم حضور دارد.

محمدرضا شریفی نیا، حسن پورشیرازی، زهیر یاری، هلیا امامی، ساغر عزیزی، اتابک نادری، پیام احمدی نیا، آذین رئوف، حامد آهنگی و… بازیگران اصلی این سریال هستند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از مجری طرح: عزیز علیزاده، مدیر تصویربرداری: ناصر کاووسی،‌ مدیر صدابرداری: اصغر آبگون، تدوین: بهرام آب پرور، طراح صحنه: امیر زاغری، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، طراح لباس: پگاه ترکی، برنامه ریز: هوشنگ قنواتی زاده، ‌دستیار اول کارگردان: خسرو نصیری خواه، مدیر تولید: ناصر هادیانفر، مدیر تدارکات:‌ سعید جعفری، آهنگساز:‌ آرمان موسی پور، مشاور امور رسانه ای: مجتبی احمدی.