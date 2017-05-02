به گزارش خبرگزاری مهر، «تونی بلر» در مصاحبه با دیلی میرور اعلام کرد که برای مقابله با برگزیت به دنیای سیاست باز می گردد.

بلر که از سال ۱۹۹۷ به مدت ۱۰ سال نخست وزیر انگلیس بود اعلام کرد که در انتخابات زودهنگام ۸ ژوئن شرکت نمی کند اما با تشکیل جنبشی به مقابله با برگزیت خواهد پرداخت.

نخست وزیر اسبق انگلیس در این مصاحبه عنوان داشت از این نکته آگاه است که اقدام او در بازگشت به سیاست و مقابله با برگزیت با انتقادهای فراوانی همراه می شود اما با این وجود مردم انگلیس باید این شانس را داشته باشند که تفکر خود را درباره برگزیت تغییر دهند.