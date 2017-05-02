به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی بعد از ظهر امروز در نشست سرمایه گذاری استان یزد با اشاره به اینکه تولید و اشتغال ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند، اظهار داشت: هر جا شغل باشد، تولید وجود دارد و هر جا تولید باشد، اشتغال نیز ایجاد خواهد شد بنابراین نگاه به این دو باید متوازن باشد.

وی عنوان کرد: بیکاری طی سال‌ها دائم بر روی هم انباشته شده و به آمار فعلی رسیده است و اکنون نیز یک دفعه نمی توان برای ۵ میلیون نفر شغل ایجاد کرد.

میرمحمدی تصریح کرد: با شعار نمی توان شغل ایجاد کرد بلکه ایجاد شغل نیازمند برنامه، سرمایه، حمایت و تسهیلات است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور سرمایه گذاران در عرصه های مخلتف اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر در زمینه انرژی‌ خورشیدی متقاضیان بسیاری برای سرمایه گذاری در استان یزد وجود دارد و در استان نیز نیاز به تولید انرژی از طریق نور خورشید وجود دارد به همین دلیل باید به هر صورت ممکن، فضا برای سرمایه‌گذاری این متقاضیان فراهم شود.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران نیازمند حمایت جدی هستند اما این حمایت تنها نباید منحصر به تسهیلات بانکی شود زیرا این کافی نیست و حمایت واقعی در توجه و احترام به سرمایه‌گذار است ضمن اینکه نباید شرایطی فراهم شود که سرمایه گذار در پیچ و خمهای اداری دچار دلسردی و بی انگیزگی و خستگی شود.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمارهای ارائه شده در حوزه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه آمار است زیرا آمارها هم باید برای جامعه و سرمایه‌گذاران اطمینان‌بخش باشد و هم پایه برنامه‌ریزی‌های مهم قرار گیرد.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: تفاوت آمارها و آمارهای نادرست سبب بی‌اعتمادی در مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود بنابراین آمارها باید شفاف، روشن و بی غل و غش باشد زیرا اصلا دلیلی ندارد اگر آمارها کاهش یافت، احساس قصور کنیم.