۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

بشار الجعفری:

هیئت گفتگو کننده دمشق با هیئت ایرانی در «آستانه» دیدار می کند

بشار الجعفری رئیس هیئت گفتگو کننده دولت سوریه در مذاکرات آستانه از دیدار با هیئت ایرانی قبل از شروع نشست های رسمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری رئیس هیئت گفتگو کننده دولت سوریه در مذاکرات آستانه اعلام کرد: هیئت گفتگو کننده دمشق امروز سه شنبه با هیئت ایرانی شرکت کننده در این مذاکرات گفتگو می کند.

وی افزود: این قبل از نشست های رسمی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه است.

الجعفری تاکید کرد: هیئت گفتگو کننده دولت سوریه با هیئت روسی نیز دیدار خواهد کرد.

مختار تلو بردی معاون وزیر خارجه قزاقستان قبلا اعلام کرده بود: معارضان سوری تاکید کرده اند که در مذاکرات آستانه درباره حل و فصل بحران سوریه مشارکت می کنند.

وی از حضور قریب الوقوع هیئت معارضان سوری در این مذاکرات خبر داده بود.

معاون وزیر خارجه قزاقستان همچنین احتمال داده بود که معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در نشست آستانه شرکت کند.

تلوبردی افزود: ناظران در مذاکرات همانند قبل هستند و هیئتی عالی رتبه از سازمان ملل و استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در سوریه شرکت می کنند و اردن و آمریکا در سطح معاون وزیر خارجه شرکت می کنند.

شایان ذکر است نشست آستانه در سوم و چهارم ماه مه( ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت)با مشارکت همه طرف ها سوری برگزار می شود

