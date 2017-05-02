آمانو: «برجام» دستاوردی مهم در مسیر راستی آزمایی هسته‌ ای بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز و در پیامی به اولین نشست کمیته تدارکاتی کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح هسته ای که قرار است در سال ۲۰۲۰ برپا شود، ثمربخشی توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» (JCPOA) را مورد تأئید قرار داد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیام امروز خود در این نشست اعلام کرد: بازرسان ما تأئید کرده اند که ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای پایبند بوده است.

آمانو در ادامه پیام خود تصریح کرد: از آغاز اجرای تعهدات ایران طبق برجام در ژانویه سال ۲۰۱۶، ما به بررسی و کنترل اجرای تعهدات هسته ای ایران پرداخته ایم. برجام ابزار مناسبی برای بازرسی های هسته ای است و اکنون ایران تحت شدید ترین کنترل و بازرسی در جهان قرار دارد.

وی ادامه داد: بازرسان ما دسترسی خود به تأسیسات را گسترش داده و اطلاعات بیشتری درباره برنامه ایران دارند. برنامه هسته ای ایران در مقایسه با پیش از اجرائی شدن برجام، کوچک تر شده است.