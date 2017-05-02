پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج به بیش از یک میلیون جوان متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: دولت مجدداً پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را در لایحه بودجه امسال به مجلس پیشنهاد کرد و بعد از تصویب نمایندگان مردم به بانک ها ابلاغ شده است و متقاضیان سال ۹۶ نیز از این وام ۱۰۰ میلیون تومانی برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به اقدامات گسترده دولت در موضوع ازدواج جوانان، گفت: دولت در بخش جوانان اقدامات موثر و گستردهای در بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازدواج از قبیل وام ۱۰ میلیون تومانی ساماندهی مسکن زوجین توسط خیرین مسکن ساز، مشاورهها و آموزشهای پیش از ازدواج زوجین و ارتقا سرمایههای اجتماعی اعتماد و احترام متقابل که سبب پایداری خانوادههای تازه تشکیل شده، انجام داده است.
نظر شما