۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸

معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد؛

پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج به بیش از یک میلیون جوان متقاضی

معاون ساماندهی امور جوانان گفت: علی‌رغم بروز مشکلات مالی فراوان، دولت در سال ۹۵ به بیش از یک میلیون نفر که متقاضی وام ازدواج ۱۰ میلیونی بودند پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: دولت مجدداً پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را در لایحه بودجه امسال به مجلس پیشنهاد کرد و بعد از تصویب نمایندگان مردم به بانک ها ابلاغ شده است و متقاضیان سال ۹۶ نیز از این وام ۱۰۰ میلیون تومانی برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات گسترده دولت در موضوع ازدواج جوانان، گفت: دولت در بخش جوانان اقدامات موثر و گسترده‌ای در بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ازدواج از قبیل وام ۱۰ میلیون تومانی ساماندهی مسکن زوجین توسط خیرین مسکن ساز، مشاوره‌ها و آموزش‌های پیش از ازدواج زوجین و ارتقا سرمایه‌های اجتماعی اعتماد و احترام متقابل که سبب پایداری خانواده‌های تازه تشکیل شده، انجام داده است.

