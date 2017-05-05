۴۰۰۰ ناشر داریم که در سال فقط یک عنوان کتاب منتشر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و امور رسانه ای سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در تشریح ملاقات خود با آنا اوپاچیچ دبیر اتحادیه ناشران صربستان گفت: با توجه به تجربههای آنا اوپاچیچ و گفتگوهای مقدماتی با وی تبادل رای صورت گرفته است.
آموزگار در باره حمایت از ترجمه آثار صربی به زبان فارسی گفت: با توجه به گستره وسیع زبان فارسی در میان سایر کشورها به طور مثال افغانستان و تاجیکستان ترجمه آثار صربی میتواند در جغرافیای وسیعی انتشار یابد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: در ایران بالغ بر ۱۳ هزار پروانه نشر صادر شده ولی از این تعداد تنها ۴۰۰۰ ناشر حداقل یک کتاب در سال چاپ میکنند.
آموزگار عنوان کرد: کتابفروشیهایی که منحصر به فروش کتاب هستند ۸۰۰ باب بوده و در حالت عام بیش از ۲۰۰۰ کتابفروشی در ایران وجود دارد.
وی افزود: سه چهارم ناشران داخلی محدود به شهر تهران و تنها یک چهارم این ناشران در سایر شهرهای کشور فعال هستند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پایان با اشاره به اهمیت داستانهای قدیمی ایرانی در میان ایرانیان و جهانیان گفت: اورهان پاموک رماننویس معروف ترک به داستان رستم و سهراب پرداخته و بنده معتقدم مطالعه مردم ایران در جمعهای شاهنامهخوانی و خصوصی هرگز در سنجش سرانهی مطالعهی ایرانیان به شمار نمیآید.
دیان پاپیچ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان صربستان و رئیس انتشارات لاگونا نیز گفت: گرچه کشور صربستان به وسعت ایران نیست ولی نمایشگاه بینالمللی بلگراد از جمله سالمترین و بهترین نمایشگاههای اروپا است.
دیان پاپیچ ادامه داد: در حال حاضر سه کتابفروشی زنجیرهای و ۴۰ کتابفروشی بزرگ در صربستان فعال هستند. انتشارات لاگونا بزرگترین انتشاراتی صربستان بوده و ۳۵۰ عنوان کتاب در سال منتشر میکند.
وی در پایان یادآور شد: نمایشگاه کتاب امکان ایجاد توافقات شرایط نشر میان دو کشور را فراهم میکند.
سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعهی نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار میشود. مجموعهی شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
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