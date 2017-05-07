خرید تضمینی گندم از ۷۵۰ هزارتن گذشت/صادرات گندم با ارزش افزوده

حسن عباسی معروفان در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما مجوز صادرات ۳ میلیون تن گندم را دریافت کرده‌ایم، اظهارداشت: این محصول به دلیل شفافیت در بورس کالا عرضه می‌شود و ما بیشتر خواهان آن هستیم که محصول‌مان با ارزش افزوده صادر شود یعنی گندم تبدیل به آرد یا مشتقات آن شده و سپس فروخته شود.

وی اضافه کرد: بنابراین فکر می‌کنم تاکنون بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتن از این محصول به فروش رفته باشد اینکه چقدر از این میزان از کشور خارج شده را باید از گمرک آمار گرفت، پیش بینی ما این است که ۳ میلیون تن صادرات انجام شود چراکه محدودیت زمانی وجود ندارد.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره آمار خرید تضمینی گندم نیز افزود: میزان خرید تاکنون از ۷۵۰ هزارتن عبور کرده که این خرید در ۸ استان انجام شده، در سامانه‌ها درج شده و کشاورزان هم به تدریج مطالبات خود را دریافت می‌کنند.

معروفان ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان ( ۲۰۰۰ میلیارد ریال) از مطالبات کشاورزان تحویل آنانشده و به مرور هم که تحویل می‌دهند مطالبات‌شان پرداخت می‌شود.