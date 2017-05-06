هرگونه حکم ظالمانه علیه آیت الله عیسی قاسم از پیش باطل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه جنبش پیروان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، این جنبش در بیانیه ای هرگونه حکم ظالمانه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را حکمی از پیش باطل، سیاسی و انتقام جویانه برشمرد.

این جبنش در بیانیه خود همچنین این اقدام را در راستای هدف قرار دادن سازمان یافته غالبیت شیعیان بحرین که اهالی اصلی این کشور هستند و نیز در چارچوب تسویه حساب های سیاسی و طائفه ای و اجرای طرح های آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در بحرین و منطقه عنوان کرد که پس از شکست های سیاسی رژیم سعودی و آل خلیفه و هم پیمانان آنها در سوریه، عراق و یمن صورت می گیرد.

جنبش پیروان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه خود آورده است: به رژیم سرکوبگر و اشغالگر آل خلیفه نسبت به هرگونه حماقت علیه مردم بحرین که تا پای جان و در میادین مختلف از فقیه مجاهد خود دفاع خواهند کرد هشدار می دهیم.

این بیانیه می افزاید: هرگونه تعدی و صدور حکم علیه ایشان در محاکم آل خلیفه پیامدهای خطرناکی در داخل بحرین و سطح منطقه و بین الملل خواهد داشت و رژیم سعودی و آل خلیفه درهای جهنم را به روی خود خواهند گشود.

گفتنی است که احتمال می رود دادگاه آل خلیفه امروز یکشنبه هفتم ماه مه جاری (۱۷ اردیبهشت) حکم خود را درباره آیت الله شیخ عیسی قاسم قرائت کند.

مردم بحرین در لبیک به ندای علمای این کشور و حمایت از آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور که قرار است روز یکشنبه توسط دادگاه آل خلیفه محاکمه شود، کفن پوش در مناطق مختلف به خیابانها آمدند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی آل خلیفه نیز در همه مناطق این کشور به حالت آماده باش در آمده اند.

منطقه «الدراز» و منزل آیت الله عیسی قاسم در پی اقدام رژیم آل خلیفه نسبت به سلب تابعیت از ایشان و محاکمه وی به اتهام کذب پولشویی (جمع آوری وجوهات خمس )، به محاصره نیروهای امنیتی در آمده و فداییان ایشان به دور منزل آیت الله عیسی قاسم حلقه زده و به نشانه دفاع تحصن نموده اند.

فعالان شبکه های اجتماعی پیش از این خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در آستانه محاکمه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین شده بودند.

در همین حال شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین که در زندان آل خلیفه به سر می برد در پیامی از زندان ضمن تاکید بر موضع شرعی صادره از مرجعیت دینی در دفاع از آیت الله شیخ عیسی قاسم، در تماس تلفنی اعلام کرد: هدف قرار دادن آیت الله شیخ قاسم به مثابه هدف قرار دادن شیعیان است.