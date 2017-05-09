بایدها و نبایدهای تبلیغات در انتخابات/ وعده ها واکاوی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تصویری «۱۸۰ درجه» جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه با موضوع بایدها و نبایدهای وعده های انتخاباتی و با حضور بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید و سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روی آنتن شبکه افق می رود.

موضوعی که در این برنامه قرار است به آن پرداخته شود آسیب شناسی وعده های انتخاباتی نامزدهاست.

در هر قسمت از برنامه «۱۸۰ درجه» با توجه به موضوع یک هیات همراه در برنامه حضور دارد که به تناسب بحث، نظر ۲ مهمان برنامه را مورد سوال قرار می دهند و یا مخالفت و موافقت خود را با آنها اعلام می کنند که در این برنامه مهدی قدیمی خبرنگار هفته نامه جامعه پویا، فرشید غضنفرپور خبرنگار روزنامه شهروند، مریم عاقلی خبرنگار خبرگزاری فارس و جلال خالقی خبرنگار روزنامه افکار «۱۸۰ درجه» را همراهی می کنند.

این برنامه به صورت یک مجله با آیتم‌هایی جدید تولید می‌شود که به فراخور موضوعات متغیر است. این بخش‌ها شامل اسکایپ بین المللی، مستند ویژه، آیتم نوستالژی و یک آیتم طنز در تاکسی با حضور امید مهدی نژاد خواهد بود که یک یا چند مورد از آنها در هر برنامه پخش خواهد شد.

سید مرتضی فاطمی در سری جدید همچون فصل گذشته علاوه بر اجرا، تهیه کنندگی و سردبیری این مجله تلویزیونی و فواد صفاریان پور نیز کارگردانی را بر عهده دارند.