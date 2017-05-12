حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی از ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

در راستای توسعه توانمندی های شرکت‌های دانش بنیان نوپا و کمک به ورود محصولاتِ آن‌ها به بازارهای داخلی و بین‌المللی، ۵۰درصد از هزینه‌های حضور این شرکت ها در پاویون نمایشگاه‌های داخلی در قالب حمایت بلاعوض توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت می‌ شود.

معرفی توانمندی ها و محصولات در سطح گسترده و بین المللی، برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان و شناخت نیازهای آنان (خصوصی و دولتی)، شناخت رقبا و آشنایی با خدمات، محصولات و برنامه های آنان و ایجاد فرصت جذب سرمایه گذار از اهداف این پاویون به شمار می روند.

تعامل با شرکت های همکار جهت برون سپاری ، به روز رسانی دانش فنی و آشنایی با دستاوردهای نوین صنعت، امکان تعامل و مشورت با صاحب نظران و متخصصان، فرصت استعدادیابی و جذب دانش آموختگان و متخصصان جدید از دیگر اهداف این پاویون به شمار می رود.

شرکت های دانش بنیان می توانند از این فرصت بهره برده و محصولات پزشکی خود را در سطح ملی و بین المللی به نمایش بگذارند.