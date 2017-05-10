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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۲۹

نعمت زاده در اتاق اصناف ایران اعلام کرد:

ناتوانی فارغ‌التحصیلان در ایجاد شغل به دلیل نارسائی آموزش عالی

ناتوانی فارغ‌التحصیلان در ایجاد شغل به دلیل نارسائی آموزش عالی

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از نارسائی‌های نظام آموزشی کشور عدم توانایی جوانان تحصیل کرده کشور در ایجاد شغل است،گفت:در حال حاضر حدود ۶ میلیون نفر در بخش اصناف کشور شاغل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در جمع صنوف سه اتحادیه املاک ، طلا و جواهر و تالار و پذیرایی با تشریح جایگاه ارزنده اصناف در اقتصاد کشور، به اهمیت نقش مهارت‌های حرفه‌ای از نظر مقام معظم رهبری و اهمیت مهارت آموزی برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: یکی از نارسائی‌های نظام آموزشی کشور این است که جوانان تحصیل کرده کشور نمی‌دانند، چگونه برای خود کار ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در کوتاه مدت نمی‌توان نقیصه آموزش متوسطه و دانشگاهی را رفع کرد گفت: باید کسری‌ها را از طرق آموزش‌های مهارتی و فنی‌وحرفه‌ای توسط تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها رفع کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره  به گسترش روزافزون  کسب و کارهای نوین، افزود: باید در کنار حفظ صداقت، امانت و خلق و خوی درست به عنوان اصول کار اصناف، خودمان را به دانش روز و سیستم‌های جدید کسب و کار مجهز کنیم.

نعمت زاده با بیان اینکه سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی  ۱۸ درصد  و سهم صنعت و معدن  ۳۸ در صد است تصریح کرد: از لحاظ اشتغال ۶ میلیون نفر در بخش اصناف فعال هستند  که با خانواده‌های آنهاحدود  ۲۰ میلیون نفر یعنی ۲۵ درصد جمعیت کشور را در بر می گیرند.

وی خطاب به اصناف گفت:  شما خدمتگزار ۸۰ میلیون جمعیت ایران هستید و الگوی اخلاقی جامعه محسوب می‌شوید که در ثبات داخلی، ثبات اقتصادی کشور و ثبات در بازار نقش موثری به عهده دارید.

وی در ادامه صحبت پیرامون نقش اصناف در ثبات بازار گفت : انبارهای کشور همواره پر از کالا بوده و اگر کالایی موجود نبوده است اصناف تهیه کرده و بدست مصرف کنندگان رسانده اند.

وی همچنین نقش اصناف در تامین امنیت کشور را  اساسی ذکر کرد و گفت: اصناف منشا همیشه برای حفظ و ارتقای امنیت ملی کشور تلاش کردند و هستند و با وجود حدود ۳ میلیون مغازه در کشور، همواره امنیت در جامعه ایران حاکم بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور قیمت تمام شده کالاهاست ، خاطر نشان کرد: با بهره وری می‌توان قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد و در این راستا فرو شگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند موثر باشند.

کد مطلب 3975729

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