بحرین مانع از ورود یک عضو دیده بان حقوق بشر به این کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه البحرین، رژیم بحرین از ورود «عمر شاکر» از اعضای سازمان دیده بان حقوق بشر به این کشور به منظور شرکت در کنفرانس سالانه فیفا ممانعت بعمل آورد.

در همین راستا، وی در صفحه توییتر خود نوشت ۱۸ ساعت در فرودگاه منامه مورد توقیف بوده و در پایان تهدید شده است که اگر برای خود بلیط بازگشت نگرفته و منامه را ترک نکند آنها به زور وی را وادار به این کار خواهند کرد.

شاکر اعلام کرد که نیت وی از ورود به بحرین زیر فشار قرار دادن فیفا برای عدم برگزاری مسابقات فوتبال در کرانه باختری که بطور غیر قانونی در آن شهرک سازی شده، بوده است.

از سوی دیگر بحرین از ورود «رابرت کمپ» خبرنگار آلمانی به این کشور ممانعت بعمل آورد. وی که برای پوشش خبری کنگره فیفا به بحرین سفر نموده بود در فرودگاه توقیف شد. به گفته فیفا بحرین وی را در لیست سیاه ورود به بحرین قرار داده و فیفا در این خصوص قادر به کمکی نیست.

کمپ پیش از این بارها در انتقاد از «سلمان بن ابراهیم آل خلیفه» نائب رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا مقالات متعددی را نگاشته است.