  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۲

معاون فنی شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی مطرح کرد:

شهرک صنعتی شماره ۳ بجنورد مکانی مناسب برای استقرار صنایع رده‌بالا

شهرک صنعتی شماره ۳ بجنورد مکانی مناسب برای استقرار صنایع رده‌بالا

بجنورد- معاون فنی شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی گفت: شهرک صنعتی شماره ۳ بجنورد مکانی مناسب برای استقرار صنایع رده سه به بالا است.

عظیم رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرک صنعتی شماره ۳ بجنورد با مساحت ۱۵۳ هکتار در حال اجرا است که اکنون فاز یک آن در مساحت ۲۵ هکتار از پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد برخوردار است که با بهره‌برداری از فاز یک برای ۶۲۵ نفر ایجاد اشتغال می‌شود.

رضوانی بابیان اینکه امکانات زیربنایی ازجمله برق، آب و گاز تأمین‌شده است، افزود: همچنین راه دسترسی به طول یک کیلومتر سخته شده است.

وی بابیان اینکه تمام بسترها در این شهرک مطابق با استانداردها محیط‌زیست انجام‌شده است، تصریح کرد: استقرار صنایع و واحدهای صنفی تا رده پنج‌در این شهرک وجود دارد حتی با هماهنگی محیط‌زیست زمینه برای استقرار صنایع رده ۶ و ۷ نیز امکان‌پذیر است.

معاون فنی شهرک‌های صنعتی استان گفت: هم‌اکنون یک قرارداد با واحد صنعتی به میزان ۱.۴ هکتار بسته‌شده و در حال پیگیری برای جذب ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به‌منظور اجرای پنج پروژه هستیم.

کد خبر 3975917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها