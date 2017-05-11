عظیم رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرک صنعتی شماره ۳ بجنورد با مساحت ۱۵۳ هکتار در حال اجرا است که اکنون فاز یک آن در مساحت ۲۵ هکتار از پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد برخوردار است که با بهرهبرداری از فاز یک برای ۶۲۵ نفر ایجاد اشتغال میشود.
رضوانی بابیان اینکه امکانات زیربنایی ازجمله برق، آب و گاز تأمینشده است، افزود: همچنین راه دسترسی به طول یک کیلومتر سخته شده است.
وی بابیان اینکه تمام بسترها در این شهرک مطابق با استانداردها محیطزیست انجامشده است، تصریح کرد: استقرار صنایع و واحدهای صنفی تا رده پنجدر این شهرک وجود دارد حتی با هماهنگی محیطزیست زمینه برای استقرار صنایع رده ۶ و ۷ نیز امکانپذیر است.
معاون فنی شهرکهای صنعتی استان گفت: هماکنون یک قرارداد با واحد صنعتی به میزان ۱.۴ هکتار بستهشده و در حال پیگیری برای جذب ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار بهمنظور اجرای پنج پروژه هستیم.
