  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس:

مهمترین دغدغه مردم دشت آزادگان و هویزه اشتغال است

مهمترین دغدغه مردم دشت آزادگان و هویزه اشتغال است

اهواز - نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس گفت: مهمترین دغدغه مردم منطقه اشتغال است که تقاضای همکاری و عنایت ویژه در این زمینه را نیز از وزیر نفت داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ساعدی پیش از ظهر امروز در جلسه با وزیر نفت در فرمانداری دشت آزادگان با خیرمقدم به وزیر نفت به نیابت از مردم این شهرها اظهار کرد: خیرمقدم می گوییم قدوم مبارک وزیر نفت و مسئولان ارشدی که شما را همراهی می کنند. این حضور مسئولان ملی و استانی در شهرستان دشت آزادگان قابل تقدیر و ارزشمند است.

وی افزود: مردم شما را به عنوان قدرترین وزیر دولت تدبیر و امید می دانند، روحیه خدمتگزاری و صداقت شما بر هیچ کسی پوشیده نیست، جای دارد تا خدمت شما عرض کنم که تیم عملیاتی شما هفتگی در منطقه حضور دارند و از پروژه ها بازدید می کنند و با تیزبینی دقیق و عالمانه پای کار هستند.

ساعدی خطاب به وزیر نفت گفت: زبانم برای تقدیر قاصر است، از بیمارستانی که قبلا متروکه بوده و در زمان دولت تدبیر و امید با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان تا روزهای آینده افتتاح می شود و این دعای خیر مردم پشت سر شما خواهد بود.

وی خطاب به وزیر نفت ادامه داد: از اینکه قسمتی از طرح آمایش سرزمین را در دشت آزادگان شروع کرده اید تقدیر و تشکر می کنم. این افتخار را دارید که اولین وزیر نفت بازدیدکننده از منطقه محروم دشت آزادگان هستید.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس اظهار کرد: وزیر نفت پروژه های راه ها و جاده های بین شهری را اجرا کرده است. کلاس های کنکور که امروز در دشت آزادگان برگزار می شود با حمایت مالی و دستور شخص وزیر نفت است.

کد مطلب 3976082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه