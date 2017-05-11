مهمترین دغدغه مردم دشت آزادگان و هویزه اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم ساعدی پیش از ظهر امروز در جلسه با وزیر نفت در فرمانداری دشت آزادگان با خیرمقدم به وزیر نفت به نیابت از مردم این شهرها اظهار کرد: خیرمقدم می گوییم قدوم مبارک وزیر نفت و مسئولان ارشدی که شما را همراهی می کنند. این حضور مسئولان ملی و استانی در شهرستان دشت آزادگان قابل تقدیر و ارزشمند است.

وی افزود: مردم شما را به عنوان قدرترین وزیر دولت تدبیر و امید می دانند، روحیه خدمتگزاری و صداقت شما بر هیچ کسی پوشیده نیست، جای دارد تا خدمت شما عرض کنم که تیم عملیاتی شما هفتگی در منطقه حضور دارند و از پروژه ها بازدید می کنند و با تیزبینی دقیق و عالمانه پای کار هستند.

ساعدی خطاب به وزیر نفت گفت: زبانم برای تقدیر قاصر است، از بیمارستانی که قبلا متروکه بوده و در زمان دولت تدبیر و امید با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان تا روزهای آینده افتتاح می شود و این دعای خیر مردم پشت سر شما خواهد بود.

وی خطاب به وزیر نفت ادامه داد: از اینکه قسمتی از طرح آمایش سرزمین را در دشت آزادگان شروع کرده اید تقدیر و تشکر می کنم. این افتخار را دارید که اولین وزیر نفت بازدیدکننده از منطقه محروم دشت آزادگان هستید.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس اظهار کرد: وزیر نفت پروژه های راه ها و جاده های بین شهری را اجرا کرده است. کلاس های کنکور که امروز در دشت آزادگان برگزار می شود با حمایت مالی و دستور شخص وزیر نفت است.