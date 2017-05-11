به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی تماشاخانه شهرستان جم: اظهار داشت: حمایت از فرهنگ و هنر را یکی از اولویت‌های خود می‌دانیم و تاکنون نیز حمایت خوبی از این بخش صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت بالای برنامه‌های فرهنگی، بیان کرد: در فرمانداری آماده هر گونه همکاری و حامی کارهای فرهنگی و هنری در تمام زمینه‌ها هستیم.

فرماندار شهرستان جم خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز این تماشاخانه در شهرستان برای عموم، انشاءالله که توانسته باشیم تا حدودی دغدغه‌های موجود را برطرف کرده باشیم.

مراسم کلنگ زنی تماشاخانه شهرستان جم با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد بوشهر، فرماندار شهرستان جم، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، اعضای شورای شهر، هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان جم در تپه چگاسه برگزار شد.