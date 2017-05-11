به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسمی که امروز پنج شنبه (۲۱ اردیبهشت) به مناسبت سالروز شهادت سید مصطفی بدرالدین ملقب به «ذوالفقار» برگزار شد، سخنرانی کرد.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: شهید بدرالدین با خداوند عهد کرده بود که از میدان سوریه باز نگردد مگر پیروز شده یا شهید شود. او پیروز و شهید از سوریه باز گشت و آرزوهای تکفیری‌های سوریه را بر باد داد.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: یک سال از ترور برادر عزیز و محبوبمان سید ذوالفقار گذشت و او دوباره ما را دور هم جمع کرد چراکه حتی یک روز هم از یاد ما نمی رود زیرا همیشه در یاد و خاطره و قلب ماست و ما به خاطر جانفشانی های این شهید در نعمت و برکت زندگی می کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: یاد و خاطره ذوالفقار برای همیشه در ذهن خانواده اش، حزب الله، مقاومت و همه معتقدان به مقاومت باقی خواهد ماند. ذوالفقار به عنوان فرمانده ای نمونه و استکبار ستیز و پیشرو مسیر پیروزی و شهادت در اذهان ما باقی خواهد ماند.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: من به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم و به آنها می گویم که ما مسیر ایشان را ادامه خواهیم داد و اهدافش را به خواست خداوند بدون هیچ سستی و کوتاهی دنبال خواهیم کرد. پسر ذولفیقار باید به چنین پدری و چنین شهیدی افتخار کند.

وی در ادامه افزود: شهید ذوالفقار فرمانده مجاهدان ما در سوریه بود. ما راه وی را ادامه می دهیم و هدفش را محقق خواهیم کرد. دوران نکبت برای ملت های ما به پایان رسیده است. احداث دیوار در مرزهای ما توسط دشمن(صهیونیستی) در حقیقت اعتراف به پیروزی لبنان و شکست اسرائیل و نقشه بزرگش است.

در همین راستا سید حسن نصرالله افزود: زمانی که اسرائیل و ارتش آن پشت دیوارها مخفی می شود، یعنی ضعیف شده است. احداث این دیوار به معنای هراس و نگرانی اسرائیل از مواجهه در آیندن است. از همه مردم لبنان می خواهم به زندگی طبیعی خود را ادامه دهند و از تهدیدهای دشمن اسرائیلی نهراسند.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: در مواجهه های آتی، تمام سرزمین های اشغالی در تیررس موشک های مقاومت و زیر پای رزمندگان مقاومت خواهد بود. اسرائیل ۱۰ سال است که از تجاوز به لبنان می ترسد و سخنانش را عملی نمی کند. لبنان برای اسرائیل و دیگران محل تفریح نیست. مرزهای شرقی با سوریه بسیار امن شده است.

وی در ادامه افزود: به اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا در زندان های رژیم صهیونیستی احترام می گذاریم. آیا این اسیران در نشست سران عربی-اسلامی با ترامپ در عربستان جایگاهی دارند؟

دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: متهم کردن حزب‌الله به تغییر بافت جمعیتی در سوریه کذب است. این گروههای مسلح تحت الحمایه عربستان، ترکیه، قطر و آمریکا هستند که در این زمینه تلاش می کنند.

وی همچنین اظهار داشت: اگر می‌خواستیم در «بعلبک الهرمل» دست به تغییرات جمعیتی و پاکسازی نژادی بزنیم، می‌گذاشتیم جبهه النصره و داعش وارد این منطقه می‌شدند، می‌کشتند و نابود می‌کردند سپس ما وارد این منطقه شده و آنجا را نابود می‌کردیم.

سید حسن نصرالله در مورد تحولات داخلی لبنان و در مرزهای سوریه گفت که تحولات مثبتی در مرزهای شرقی بین سوریه و لبنان داشتیم.

وی افزود: این مرزها خیلی امن شده‌اند و نیروهای ما روزها و ماه‌ها در این مناطق به سربردند شهید شدند و تروریست‌های زیادی را کشتند، دیگر نیازی برای حضور ما در این منطقه وجود ندارد.

سید حسن نصرالله همچنین اظهار داشت: روسیه بیش از هر زمان دیگری با محور مقاومت و سوریه هماهنگ است.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اظهارات موهن جانشین ولیعهد سعودی به امام عصر (عج) تصریح کرد: اعتقاد به مهدویت مختص تشیع نیست، همه مسلمانان در این موضوع اجماع دارند، امام مهدی (ع) از ذریه اهل بیت بوده و از مکه ظهور خواهد کرد.