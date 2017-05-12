ساعتی که لرزش دست مبتلایان به پارکینسون را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت مایکروسافت ساعتی ساخته که از لرزش دست مبتلایان به پارکینسون می کاهد. این ساعت با کمک به یک بیمار پارکینسونی به نام «اما» ساخته شده و به همین دلیل Emma Watch نامگذاری شده است.

« اما واچ» ارتعاشات ریزی به به مچ دست صاحب خود ارسال می کند. این ارتعاشات فرایند میان مغز و دست را که به لرزش منجر می شود، مختل می کند.

تاکنون فقط نمونه اولیه این محصول ساخته شده اما برنامه نویسان مایکروسافت مشغول همکاری با محققان مغز و اعصاب هستند تا آن را برای گروه کوچکی از بیماران مبتلا به پارکینسون آزمایش کنند.

نمونه اولیه این ساعت در کنفرانس Microsoft build ۲۰۱۷ به نمایش درآمده است.