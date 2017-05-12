  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

با همکاری مایکروسافت ساخته می شود؛

ساعتی که لرزش دست مبتلایان به پارکینسون را کم می کند

ساعتی که لرزش دست مبتلایان به پارکینسون را کم می کند

یک شرکت فناوری نوعی ساعت مچی ساخته که قادر است لرزش دست افراد مبتلا به پارکینسون را بکاهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت مایکروسافت ساعتی ساخته که از لرزش دست مبتلایان به پارکینسون می کاهد. این ساعت با کمک به یک بیمار پارکینسونی به نام «اما» ساخته شده و به همین دلیل Emma Watch نامگذاری شده است.

« اما واچ» ارتعاشات ریزی به به مچ دست صاحب خود ارسال می کند. این ارتعاشات فرایند میان مغز و دست را که به لرزش منجر می شود، مختل می کند.

تاکنون فقط نمونه اولیه این محصول ساخته شده اما برنامه نویسان مایکروسافت مشغول همکاری با محققان مغز و اعصاب هستند تا آن را برای گروه کوچکی از بیماران  مبتلا به پارکینسون آزمایش کنند.

نمونه اولیه این ساعت در کنفرانس Microsoft build ۲۰۱۷  به نمایش درآمده است.

کد مطلب 3976501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها