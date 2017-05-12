نامزدهای انتخابات از اسراف پرهیز کنند/ اخلاق اسلامی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان با بیان اینکه تبلیغات در شورای شهر نباید به صرف هزینه های هنگفت و سرسام آور منجر شود، ابراز داشت: برای افرادی که نامزد شورای شهر شدند اگر عملکرد مثبت و مناسبی در حوزه مدیرتی شهری داشته باشند به این همه چاپ بنر و پوستر نیازی ندارند، در دین مبین اسلام اسراف فعلی حرام محسوب می شود و باید گفت در حالی که می توان به جای صرف هزینه برای نامزدی شورای شهر آن را خرج نیازمندان و ایتام کرد چرا باید این همه عکس و پوستر نصب شود.

وی افزود: دشمن از مدت ها قبل برای نفوذ در ایران برنامه ریزی کرده است تا بتواند با بهره گیری از فرصتی به نام انتخابات اهداف خود را عملیاتی کند لذا بروز اختلاف و تفرقه و ایجاد فضای دو قطبی می تواند به برهم زدن نظم اجتماعی منجر شود و باید گفت هر فردی که بر خلاف امنیت کشور اقدام کند از سوی مردم سیلی سختی خواهد خورد لذا باید نامزدهای انتخاباتی در راستای وحدت و انسجام همه گروه های مردمی حرکت کنند.

اخلاق مداری در انتخابات رعایت شود

خطیب جمعه سمنان با بیان اینکه انتخابات مهم ترین عرصه سیاسی کشور، آبروی نظام و اقتدار جمهوری اسلامی است، ابراز داشت: رعایت اخلاق مداری از جمله مواردی است که در برگزاری یک انتخابات شکوهمند اثرگذار خواهد بود لذا پرهیز از تخریب چهره سایر رقبا در انتخابات برنامه ها و اهداف در کوتاه، میان و بلند مدت دشمنان را ناکام و آنها را از رسیدن به آرمان های شوم خود مایوس می کند.

آیت الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی در هفته پرتلاطم سیاسی کشور باید به گونه ای رفتار کنند تا مشارکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود لذا تخریب یکدیگر نه تنها نمی تواند افراد را به کرسی قدرت نزدیک کند بلکه با ایجاد بی نظمی به برهم زدن امنیت اجتماعی و عدم حضور مردم در پای صندوق های رای دامن می زند لذا امیدواریم همه مردم و نهادها در برگزاری یک انتخابات سالم کوشا باشند.

وی با بیان اینکه مردم باید با آگاهی به فرد اصلح رای دهند افزود: از مردم تقاضا داریم که در انتخابات شورای شهر سلیقه ای رفتار نکنند بلکه با شناخت کافی از دوطلبان و بصیرت و آگاهی و میزان ولایت مداری افراد رای دهند چرا که انتخاب های قومی و قبیله ای نه تنها کمکی به رشد و پیشرفت شهر نمی کند بلکه باعث عقب افتادگی و امیدواری دشمنان انقلاب خواهد شد.