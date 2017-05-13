محمد رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیت بانوان در تعاونی های استان زنجان اشاره کرد و افزود: بانوان در تعاونی ها فعالیت بسیار خوبی دارند ولی باید فعالیت هایشان تسهیل شودو بیش از ۶۰ درصد از تعاونی های فعال در استان زنجان مختص بانوان است.

وی به نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی بانوان زنجانی ۱۴.۵ درصد است و در سطح کشور ۱۲ درصد و این امر نشان می دهد مشارکت اقتصادی بانوان زنجانی خوب است.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: با توجه به وضعیت جسمی بانوان باید زیر ساخت و بستر خوبی برای فعالیت بانوان در جامعه ایجاد شود.

یوسفی تاکید کرد: با توجه به محدودیتهایی که برای بانوان وجود دارد و فرهنگی که در جامعه حاکم است باید مشاغل در خور بانوان ایجاد شود.

وی افزود: ما در راستای حل مشکل تعاونی‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های دیگر هستیم و در حال حاضر گام های مهمی در این زمینه برداشته شده که در تلاش برای ارتقاء سطح فعالیت تعاونی ها در سطح استان هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: طی سال جاری اداره کل بر رفع مشکلات تعاونی‌ها در استان تاکید دارد و به جد بر رفع مسائل این تعاونی‌ها راهکارهای لازم را تدوین خواهد کرد.

یوسفی بابیان اینکه تعاونی پایه‌های اقتصادی کشور هستند، گفت: ۸۰ درصد اقتصاد استان دولتی، ۱۵ درصد خصوصی و پنج درصد اقتصاد در بخش تعاونی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند بنابراین باید به آنها توجه ویژه شود و لزوم توجه به تقویت تعاونی‌ها مورد تأکید اداره کل است و باید اعتقاد جمعی درزمینه توسعه تعاون وجود داشته و عدم‌حمایت از این بخش موجب ناکارآمدی می‌شود.