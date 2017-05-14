به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: در قرارداد بین ایران و کره جنوبی که در سال ۲۰۰۸ منعقد شد، قرار بر خرید ۱۷ فروند کشتی بود که به دلیل تحریم ها این قرارداد مسکوت ماند و شرکت مربوطه با مراجعه به محاکم بین المللی، ادعای خسارت ۱۷۸ میلیون دلاری از ایران کرد، اما با مذاکراتی که با این شرکت انجام شد، همان قرارداد به ۱۰ فروند کشتی تقلیل یافت و مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار پرداختی ایران به عنوان پیش پرداخت ساخت و تحویل این ۱۰ فروند محاسبه شد.

وی با بیان اینکه اولین فروند از این شناورها فروردین سال آینده تحویل کشتیرانی خواهد شد و پس از تحویل اولین شناور، هر ماه یک فروند و در مجموع طی ۱۰ ماه ۱۰ فروند تحویل کشتیرانی می شود، افزود: حجم این قرارداد ۶۷۰ میلیون دلار بوده است.

به گفته سعیدی، در حال حاضر شرکت کشتیرانی ایران شامل ۱۵۲ فروند شناور با ۱۲۰ هزار TEU ظرفیت کانتینر و ۵ میلیون تن ظرفیت حمل فله است.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت شرکت مشترک ایران و هند گفت: این شرکت ۴۰ سال قبل یعنی پیش از انقلاب، با سرمایه مشترک شرکت کشتیرانی ایران و هند تاسیس شد که بعد از انقلاب هم، فعالیت آن ادامه داشت، اما در دوران تحریم های ظالمانه علیه ایران، هند در مصوبه ای اعلام کرد این شرکت باید منحل شود؛ ما با طرف هندی وارد مذاکره شدیم و بر این اساس، در دیداری با نخست وزیر هند به اهمیت این شرکت اشاره و از آن، به عنوان نماد رابطه دریایی دو کشور حمایت شد که در نهایت، با نظر مساعد نخست وزیر هند، این مصوبه لغو و پس از سرمایه گذاری هندی ها در منطقه چابهار می تواند فعالیت حمل و نقلی خود را ادامه دهد.

سعیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر ظرفیت های گردشگری در حوزه دریایی اظهار کرد: ما در حوزه دریایی با وجود مرز آبی جنوب و شمال کشور، ظرفیت های گردشگری بسیاری داریم؛ ولی طی این سالها توجهی به آن نکرده ایم؛ این در حالی است که آبادترین و پر رفت و آمدترین شهرهای دنیا شهرهای بندری هستند، اما در کشور ما دقیقا همین شهرها جزو شهرها و استان های محروم با اقتصاد ضعیف هستند، در حالیکه رشد گردشگری دریایی می تواند به ارتقای اقتصاد این شهرهای بندری کمک کرده و درآمدزایی بسیاری نیز برای کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با سازمان های مرتبط با گردشگری و همچنین مناطق آزاد واقع در خلیج فارس مذاکره و برنامه ریزی هایی انجام داده است تا بتوان از ظرفیت های این مناطق برای جذب گردشگر خارجی و به خصوص گردشگران خارجی برای آشنایی با جزایر جنوبی مانند تنب کوچک، تنب بزرگ و سایر دارایی های ارزشمند کشور در خلیج فارس استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بیمه کشتیرانی در دنیا گفت: ما در دوران تحریم از طریق دو شرکت، امور بیمه ای کشتیرانی را انجام می دادیم، اما با توجه به عدم پوشش ریسک، نمی توانستیم در وضعیت آرامی به فعالیت خود ادامه دهیم. ناوگان کشتیرانی بعد از رفع تحریم ها با پوشش بیمه ۷۵ میلیون دلاری که به ۴۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرد فعالیت خود را آغاز کرد. ماه گذشته توانستیم حجم بیمه های اتکایی کشتیرانی را به مبلغ یک میلیارد دلار برسانیم.

سعیدی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت ساخت کشتی در داخل کشور و استفاده از دانش داخلی گفت: ما پتانسیل های بالایی در صنعت کشتی سازی داریم اما ملاحظاتی باعث می شود تا نتوانیم از این پتانسیل بهره برداری کنیم؛ بر این اساس یکی از محدودیت ها منابع مالی کشور است؛ اما با توجه به اولویت های اصلی دولت، این منابع صرف ضرورت های اصلی ملت می شود. اگر ضروریات و تامین الزامات زندگی مردم را در نظر بگیریم، دیگر منابعی برای هزینه های ساخت کشتی در دسترس نیست.

وی افزود: از طرف دیگر، ما توانایی جذب سرمایه گذاری و فاینانس های خارجی را داریم، پس در بخش تامین منابع می توانیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم. پیش از تحریم‌ها مدل سرمایه گذاری های خارجی به صورت ۲۰ درصد خارجی ها و ۸۰ درصد سرمایه گذاری داخلی بود؛ اما در دوران تحریم، هیچ سرمایه ای جذب نشد، اما یکی از اتفاقات جالب در حوزه کشتیرانی این است که در حال حاضر ما پیشنهاد صد در صد فاینانس خارجی داریم که حدود دو میلیارد دلار قرارداد خارجی برای ساخت کشتی در داخل کشور منعقد کرده ایم.

وی در ادامه گفت: یکی دیگر از محدودیت هایی که منجر به عدم توانایی ساخت کشتی در داخل کشور می شود، عقب افتادگی ما از فناوری روز دنیا است. کشتی ایران-کاشان ۱۴ سال است که درحال ساخت می باشد، درحالی که پروسه زمانی ساخت کشتی در سایر کشورها یک تا یک و نیم سال و عمر مصرف هر کشتی، بسته به ظرفیت آن بین ۱۰ تا ۱۲ سال است. با توجه به اینکه ۱۴ سال زمان و هزینه برای ساخت یک کشتی با ظرفیت ۲۲۰۰ TEU تصور کنید اگر بخواهیم کشتی هایی با ظرفیت ۷ برابر آن که دارای فناوری های روز دنیا هستند بسازیم، چقدر باید زمان صرف کنیم.

سعیدی تصریح کرد: البته با پیگیری های شرکت کشتیرانی، بعد از رفع مشکلات کشتی ایران-کاشان امیدواریم ظرف هفته آینده این کشتی تحویل نهایی شود.

مدیر عامل کشتیرانی از معرفی شرکت ایزوایکو به شرکت سازنده جهت انتقال فناوری خبر داد و با اشاره به امضای قرارداد ۲میلیارد دلاری تامین فاینانس خارجی گفت: عصر امروز در وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت خبر تاسیس شرکت مشترک بین ایدرو، کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش توسط وزیر اعلام خواهد شد. بر این اساس شرکت ایزوایکو در اختیار این شرکت مشترک برای تعمیر و ساخت شناور با ظرفیت های پایین قرار می گیرد.

وی درادامه از توان تعمیرات کشتی در خزر توسط شرکت صدرا خبر داد و گفت : علیرغم اینکه هزینه های تعمیرات توسط صدرا بسیار بالاتر از شرکت های خارجی است اما با دستور اکید مسئولان برای حمایت از صدرا ما سفارشات خود را از طریق این شرکت انجام خواهیم داد

وی افزود: در دوره تحریم، کشتیرانی ایران دچار محدودیت فراگیر و تحریم همه جانبه قرار گرفت و افرادی که تحریم‌ها را طراحی کردند، به درستی می‌دانستند اهرم اصلی صادرات را هدف گرفتند.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: آنها می‌دانستند اگر مسیرهای صادراتی مسدود شود، مشکلات اقتصادی بسیاری برای کشور ایجاد خواهد شد؛ به نحوی که محصولات پتروشیمی، نفت و کالاهای غیرنفتی، در صادرات و واردات با مشکلات زیادی مواجه بود؛ اما در همین دوران تحریم، محدودیت‌های جدی در زمینه بیمه وجود داشت و تمام شرکتهای بیمه دنیا، ارتباط خود را برای بیمه اتکایی با ایران قطع کردند.

وی تصریح کرد: در این میان، مشکلات فراوانی در خصوص نوسازی خطوط کشتیرانی ایجاد شد که ما را با چالش فراوانی مواجه کرد؛ به نحوی که در نبود بیمه های اتکایی، امکان خروج از کشور و پهلوگیری در بنادر دنیا را نداشتیم.