به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «تولید» و «اشتغال»؛ چالش هایی ملی هستند. آیا دولت ها باید شغل ایجاد کنند؟ آیا امر تولید بر دوش دولت قرار دارد؟ اگر پاسخ به این پرسش ها جملگی مثبت باشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشکلات همچنان پایدار خواهند ماند.

همانا زمانی که تولید و ایجاد شغل، تبدیل به امری ملی شوند و عزمی جهادگونه در جامعه بنیاد گذاشته شود، می شود گفت که نیمی از راه طی شده است و رفتن ادامه مسیر، کمتر دشوار خواهد بود. اقتصاد دانش بنیان و ذیل آن، شرکت های دانش بنیان می توانند این عزم ملی را شکل دهند.

در سال های اخیر، تاسیس و فعالیت شرکت های دانش بنیان رشدی خیره کننده داشته است تا جایی که در سال گذشته یکصدهزار شغل توسط سه هزار شرکت دانش بنیان ایجاد شده. پرویز کرمی با نگاهی به این موضوع در یادداشت سردبیری «دانش بنیان» هفدهم، از شتاب گیری این روند و عدم توقف حرکت شرکت های دانش بنیان نوشته است.

هفدهمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در ۱۳۲ صفحه، ویژه اردیبشهت ماه ۱۳۹۶ منتشر شده است.

