به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه دریایی ارتش بوشهر عصر یکشنبه در همایش سیاسی فرماندهان نیروهای مسلح استان بوشهر در پایگاه دریایی ارتش اظهار داشت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نظام سیاسی و اسلامی ما گردنه‌های صعب العبوری را طی کرده و امروز در اوج بالندگی و عزت به سر می بریم.

رضا عباسی اضافه کرد: با یک نگاه ۳۶۰ درجه اگر بخواهیم به دنیا نگاه کنیم پی می‌بریم که کشور ما چقدر از بعد امنیت ملی در اوج اقتدار است.

فرمانده پایگاه دریایی ارتش بوشهر ادامه داد: در کنار سیاست کلی نظام ما می‌بایستی یک سیاست دفاعی بسیار مستحکم و محکم در مقابل تهدیدها و رفع آنها داشته باشیم.

وی افزود: اهداف سیاست دفاعی نظام ما می‌تواند مولفه‌های مختلفی داشته باشد که از جمله مهمترین‌ آنها می‌توان به تامین امنیت ملی، رفع یا دفع تهدید، ایجاد بازدارندگی، قدرت سازی و قدرت افکنی، تعیین چهارچوب برای تحقق راهبردها و برنامه های دفاعی اشاره کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: این چنین همایش هایی تأثیرات بسزایی در حوزه سیاسی و بصیرت افزایی فرزندان، پرسنل و خانواده های کارکنان نیروهای مسلح به ارمغان خواهد آورد.

حجت الاسلام محمد حسنی جانشین سازمان عقیدتی سیاسی آجا نیز ضمن تقدیر و تشکر از همه فرماندهان و روحانیون حاضر در جلسه اظهار داشت: کاری که کشور آمریکا امروزه علیه ملت ما انجام می دهد یک اشتباه راهبری است.

وی اضافه کرد: هر چه قدر کشورها را علیه ملت ما تجهیز کند در واقع آینده کشور ما را تامین می‌کند. آنها هیچ موقع قدرت اعمال تهدیدهایشان را ندارند ولی برای اینکه به یقیین برسند که قدرت اعمال ندارند واجب است که ما هم بیاییم و در پای صندوق‌های رای به آنها ثابت کنیم.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی آجا ادامه داد: کشور ما کشور امتحان پس داده‌ای است که این امتحان را در هشت سال جنگ تحمیلی به همه دنیا ثابت کرده است.

وی بیان کرد: ما امروز نه تنها از خودمان دفاع می‌کنیم بلکه از دیگران هم در خارج از کشورمان در مقابل مستکبران گران دفاع و ایثارگری می‌کنیم. ما خود تولید امنیت می‌کنیم و امنیت را هم صادر می کنیم.

حجت الاسلام حسنی تصریح کرد: اگر کشور جمهوری اسلامی نبود، داعش تا الان هم در عراق حکومت تشکیل داده بود و هم در سوریه. تنها چیزی را که دشمن امروزه در زیر ذربین خود قرار داده است همین وحدت و یکپارچگی ملت ماست.

در پایان مراسم نیز فرماندهانی که در حوزه بصیرت افزایی همکاری داشته بودند هدایایی به رسم یادبود به آنها اهداء شد.