واکنش نتانیاهو به اظهارات تیلرسون در خصوص انتقال سفارت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در مورد تاثیر روند صلح خاورمیانه بر موضوع انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس، گفت که انتقال سفارت است که «روند صلح را به جلو میبرد».
ساعاتی پیش از سخنان نتانیاهو، رکس تیلرسون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی ان.بی.سی گفته بود، رئیسجمهوری آمریکا هنوز سرگرم ارزیابی این موضوع است که انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس چه اثری بر روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان خواهد گذاشت.
تیلرسون افزوده بود که توافق صلح اسرائیلی- فلسطینی در تصمیم به انتقال سفارت آمریکا نقش دارد.
سخنان نخستوزیر و وزیر خارجه آمریکا در حالی بیان شده که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده هشت روز دیگر به اسرائیل سفر خواهد کرد. ترامپ دوشنبه اول خرداد، بعد از یک سفر یک روزه به عربستان سعودی،به سرزمین های اشغالی می رود.
نخستوزیر اسرائیل در واکنش به رکس تیلرسون همچنین گفته است که «انتقال سفارت، برای صلح زیانبار نیست؛ بالعکس، کمک به صلح است و یک ظلم تاریخی را جبران میکند».
نتانیاهو افزوده است که انتقال سفارت، توهم فلسطینیها را که مدعی هستند بیت المقدس پایتخت اسرائیل نیست، از بین میبرد.
دونالد ترامپ در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بارها وعده داده بود با ورود به کاخ سفید، بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد و سفارت آمریکا را از تلآویو به این شهر منتقل خواهد کرد.
یک مصوبه کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۵ از دولت واشنگتن میخواهد سفارت آمریکا در اسرائیل به بیت المقدس منتقل شود. اما در دوره «بیل کلینتون» که مصوبه انتقال سفارت تصویب شد، تا دورههای ریاستجمهوری «جرج بوش» و «باراک اوباما»، عملی شدن این مصوبه کنگره هر شش ماه یکبار، با امضای رؤسای جمهوری مسکوت گذاشته شده است.
عبدالله دوم پادشاه اردن، عبدالفتاح السیسی رئیسجمهوری مصر، و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در دیدارهای ماههای گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید، به او در مورد عواقب انتقال سفارت به بیتالمقدس هشدار دادهاند.
سران اتحادیه عرب نیز به دولت آمریکا گفتهاند که در اندیشه انتقال سفارت به بیت المقدس نباشد زیرا منطقه دوباره بحرانی خواهد شد.
نظر شما