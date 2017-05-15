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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۰

انگشتر هم هوشمند شد؛

با انگشتر تماس تلفنی بگیرید

با انگشتر تماس تلفنی بگیرید

به تازگی انگشتر هوشمندی به بازار امده که از نظر ابعاد یک دهم گوشی های هوشمند است، اما از بسیاری از قابلیت های آنها برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، جواهر مذکور که Modulaj نام دارد توسط شرکت Triing طراحی شده و در طراحی آن از تیتانیوم و برخی سنگ های قیمتی نیز بهره گرفته شده است.

یکی از مزایای جالب این انگشتر قابلیت سازماندهی و طبقه بندی داده های ذخیره شده بر روی گوشی های هوشمند است. همچنین این انگشتر کاربران را از تماس تلفن همراه، دریافت پیامک و ایمیل مطلع کرده و می توان آن را به گونه ای برنامه ریزی کرد تا کاربر تنها از پیام های ارسالی افرادی خاص مطلع شود.

برنامه ریزی انجام قرارهای ملاقات یا فریب افراد دور و بر با ایجاد تماس تلفنی ساختگی از طریق این انگشتر از جمله دیگر مزایای آن است. انگشتر یاد شده با هر دو سیستم عامل اندروید و iOS سازگار است و در درون ان حسگرهای متعدد بصری و ارسال هشدار تعبیه شده است. این حسگرها به لمس انگشت نیز فعال هستند و از این طریق می توان آنها را برنامه ریزی کرد.

انگشتر یاد شده در سه رنگ سفید، آبی و سیاه و در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد. قیمت این انگشتر برای پیش خرید ۱۷۰ دلار است.

کد مطلب 3978984

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