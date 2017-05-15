با انگشتر تماس تلفنی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، جواهر مذکور که Modulaj نام دارد توسط شرکت Triing طراحی شده و در طراحی آن از تیتانیوم و برخی سنگ های قیمتی نیز بهره گرفته شده است.

یکی از مزایای جالب این انگشتر قابلیت سازماندهی و طبقه بندی داده های ذخیره شده بر روی گوشی های هوشمند است. همچنین این انگشتر کاربران را از تماس تلفن همراه، دریافت پیامک و ایمیل مطلع کرده و می توان آن را به گونه ای برنامه ریزی کرد تا کاربر تنها از پیام های ارسالی افرادی خاص مطلع شود.

برنامه ریزی انجام قرارهای ملاقات یا فریب افراد دور و بر با ایجاد تماس تلفنی ساختگی از طریق این انگشتر از جمله دیگر مزایای آن است. انگشتر یاد شده با هر دو سیستم عامل اندروید و iOS سازگار است و در درون ان حسگرهای متعدد بصری و ارسال هشدار تعبیه شده است. این حسگرها به لمس انگشت نیز فعال هستند و از این طریق می توان آنها را برنامه ریزی کرد.

انگشتر یاد شده در سه رنگ سفید، آبی و سیاه و در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد. قیمت این انگشتر برای پیش خرید ۱۷۰ دلار است.