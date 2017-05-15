افزایش امنیت و سرعت کارت های اعتباری پس از ۲۰سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، افزایش سرعت تعامل کارت های اعتباری با دستگاه های کارت خوان یا POS ها نیز از جمله دیگر مزایای استفاده از فناوری یاد شده است.

شرکت مسترکارت برای حل مشکلات این چنینی در حال مذاکره با تعدادی از موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک است تا بتواند از این فناوری جدید موسوم به M/Chip Fast با سرعت بیشتری استفاده کند.

این شرکت امیدوار است استفاده از این فناوری به زودی آغاز شود تا علاوه بر سرعت امنیت بیشتری نیز در مبادلات مالی الکترونیک حاکم شود. از جمله موسساتی که در این زمینه با مسترکارت به توافق رسیده اند می توان به Global Payments و Verifone اشاره کرد.

استفاده گسترده از این فناوری جدید مستلزم به روزرسانی استاندارد جهانی مورد استفاده در کارت های دارای تراشه است و انتظار می رود این روند با همکاری گسترده شرکت ها و موسسات صنعتی اتفاق بیفتد. مسترکارت مدعی است با استفاده از فناوری مذکور کپی و جعل کارت های اعتباری و کلاهبرداری های این چنینی نیز ناممکن خواهد شد.

کارشناسان می گویند این اولین به روزرسانی جدی فناوری مورد استفاده در کارت های اعتباری بعد از گذشت نزدیک به دو دهه است.