تعاونی های مصرف در شهرکهای صنعتی زنجان ایجاد شود

محمد رضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ارائه خدمات رفاهی بهتر به کار کنان که در شهرکهای صنعتی مشغول به کار هستند تعاونی مصرف در شهرکهای صنعتی استان زنجان ایجادمی شود.

وی همچنین از ایجاد مهد های کودک در شهرک های صنعتی برای بانوان شاغل خبر داد و اظهار کرد: اجرا شدن این امر مهم باعث می شود بانوان با خیال راحت در محل کار خود حاضر شوند.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: دولت تدبیر و امید برای رفاه حال کار گران شاغل در شهرک های صنعتی برنامه ریزی و مدیریت لازم را دارد.

یوسفی تاکید کرد: متاسفانه از ظرفیت هایی که در استان زنجان وجود دارد برای ارائه خدمات رفاهی به کار گران استفاده نشده است و در جهت رفاه حال کار گران برنامه ریزی لازم در دستور کار است.

وی گفت: تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند بنابراین باید به آنها توجه ویژه شود و لزوم توجه به تقویت تعاونی‌ها مورد تأکید اداره کل است و تاکنون اقدامات خوبی هم انجام گرفته و این سازمان بر توسعه تعاونی ها در استان تاکید جدی دارد چرا که توجه به این امر مهم باعث توسعه اقتصاد استان می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: توجه و تقویت تعاونی ها باعث ارتقای اقتصاد جامعه و کاهش فقر و آسیب های اجتماعی می شود چرا که تعاون بهترین ابزار برای خروج از فاصله طبقاتی است.

یوسفی تاکید کرد: هدف تعاونی ها بر خلاف سایر بنگاه های تجاری و اقتصادی دستیابی به ثروت و سود نیست بلکه تعاونی ها به دنبال بهبود شرایط زندگی هستند.