خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محبوبه عبدی: ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۵۷ ثانیه شامگاه شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه جاری، در خراسان شمالی زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر رخ داد، زلزله‌ای که سبب وحشت شهروندان و البته آوارگی بسیاری از مردم روستاهای اطراف شد.

بزرگی و شدت زلزله در همان دقایق اول پس از وقوع، حاکی از ایجاد آسیب و خسارت‌های جانی و مالی بود و بر این اساس ریشترهای این زلزله نه‌تنها مردم که تمامی مسئولان امر را نیز تکان داد.

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علاوه بر اینکه در چنین شرایطی سازمان‌های مربوطه و مدیران متبوع، ستاد مدیریت بحران تشکیل داده و در این خصوص تصمیماتی را اتخاذ کردند از همان دقایق ابتدایی، رسانه‌ها نیز بر اساس وظایف خود در هریک از مراحل مدیریت بحران نقش داشتند و در راستای کنترل آسیب و نیز آگاهی بخشی به جامعه هدف حرکت کردند.

داشتن مدیریت بحران قوی و تعامل با رسانه‌ها به‌منزله ابزاری مهم و ضروری است چراکه امروزه رسانه‌های جمعی جزء جدایی‌ناپذیر بحران مبدل شده‌اند و با انکار این موضوع هیچ‌گاه مدیریت بحران به‌تمام‌معنا به وقوع نمی‌پیوندد.

داشتن مدیریت بحران قوی و تعامل با رسانه‌ها به‌منزله ابزاری مهم و ضروری است چراکه امروزه رسانه‌های جمعی جزءجدایی‌ناپذیر بحران مبدل شده‌اند. بنابراین با توجه به کمرنگ انگاشتن نقش رسانه در بحران زلزله اخیر، سعی در ارائه گزارش‌هایی که بتواند برگ سبز در پرونده کاری مدیران باشد و نیز جای خالی ارائه گزارش‌هایی از برآورد خسارت‌های مالی و آمار کلی در این خصوص که پس از گذشت بیش از ۲۴ ساعت رخ نداد، اکنون شاهد پس‌لرزه‌های بحران مدیریت هستیم، مدیریتی که بخشی از آسیب خود را این بار متوجه رسانه این مؤثرترین ابزار آگاهی‌بخش جامعه، کرده است.

این بحران مدیریت در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خراسان شمالی و بازدید از برخی روستاهای زلزله‌زده در این استان به چشم خورد که در ادامه، گزارش را از دریچه نگاه خبرنگار مهر و البته با ترازوی قضاوت خود دنبال می‌کنید.

حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سوی رئیس‌جمهور برای بازدید و رسیدگی به امور زلزله‌زدگان خراسان شمالی به سفر به این استان مامور شده است را مغتنم شمرده و همراه این نماینده رئیس‌جمهور به بازدید از مناطق زلزله‌زده می‌رویم.

روستای قصر قجر به‌عنوان یکی از روستاهایی که بیشترین خسارت را از زلزله دیده است به‌عنوان مقصد اول انتخاب می‌شود، در این روستا خانه‌هایی دیده می‌شود که جز ویرانه چیزی از آن‌ها باقی نمانده و ساکنانی که جز درد چیزی در چهره آن‌ها نمی‌توان دید.

۱۸ ساعت از وقوع زلزله گذشته است و برخی از مردم ساکن روستا با دیدن خودروهایی که چرخ‌های آنان شاید تاکنون حتی رنگ کوچه های این روستا را نیز به خود ندیده اند به امید گوش شنوا به سمت این خودروها می‌آیند.

عده‌ای با همان اندک بضاعت و ابزاری که در اختیاردارند، هنوز مشغول آواربرداری هستند اما با دیدن وزیر در کنار خود، سفره دلشان باز می‌شود و کمی با صدای بلند برای همراهانِ وزیر صحبت می‌کنند.

یکی از این ساکنان نسبت به نبود ماشین آلات به منظور تسریع آواربرداری منزل خود اظهار گلایه می‌کند و با بیلی که در دست دارد ذره ذره تل خاک‌ها را به کناری می ریزد تا شاید زندگی از دست رفته خود را از زیر آوار بازبیابد.

جوان دیگری سراسیمه خود را به وزیر می‌رساند و می‌گوید: این روستا ۲۲۰ خانوار دارد و خدمات‌رسانی به گونه ای است که امروز ۲۲۰ قرص نان لواش توزیع شد، یعنی به هر خانوار فقط یک قرص نان رسید.

عکس‌هایی ممنوع برای خبرنگار، واجب برای مسئولان

مرد میانسالی که برای بیان خواسته‌های خود نزد وزیر و همراهانش آمده بابیانی شمرده صحبت می‌کند و من ترجیح می‌دهم تلفن همراهم را برای ثبت عکسی در دست بگیرم، گفته‌های مرد میان‌سال می‌رسد به آنجایی که می‌گوید: از موقع وقوع زلزله تا امروز که بیش از ۱۸ ساعت گذشته، غذا و چادر برای او نرسیده است، ناگهان دستی مقابل دوربینم قرار می‌گیرد و عنوان می‌کند اجازه فیلم و عکس ندارم.

این درحالی بود که خبرنگار و عکاسان بسیاری نیز بودند که از جریان این سفر در حال فیلم و عکس‌برداری بودند و تصویر مسئولان را در کنار زلزله‌زدگان درون قاب‌های زیبای دوربین خود ثبت می‌کردند.

بعدازاین ماجرا افراد دیگری نیز در حوزه استانداری رفتارهای مشابهی را انجام داده و این‌گونه، بخشی از زمان این بازدید برای خبرنگار مهر صرف توجیه این افراد می‌شود که ذات خبرنگاری این است و اگر تهدید به گرفتن دوربین شود، با ابزار دیگری که همانا قلم اوست برای انعکاس درد مردم استفاده خواهد کرد.

سعی می‌کنم از این پس بیشتر نظاره‌گر باشم و نیز به حرف‌های مردم گوش دهم، بسیاری فقط آمده بودند تا وزیر را ببینند، چیزی که شاید از کمتر مسئولی طی این ۲۴ ساعت گذشته از حادثه‌دیده بودند.

برخی نیز که از حادثه زلزله دچار آسیب شده و با خانواده خود در چادرهای اسکان موقت، آواره بودند، انتظار داشتند حرف‌های آنان شنیده و در راستای رسیدگی به شرایط بحرانی آنان، عمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان این بازدید و صحبت با اهالی روستای زلزله‌زده قصر قجر قول داد طی هفته آینده، عملیات ساخت‌وساز در این منطقه آغاز شود.

برخی نیز که از حادثه زلزله دچار آسیب شده و با خانواده خود در چادرهای اسکان موقت، آواره بودند، انتظار داشتند حرف‌های آنان شنیده و در راستای رسیدگی به شرایط بحرانی آنان، عمل شود. علی ربیعی با اشاره به تهیه یک وعده‌غذای گرم برای زلزله‌زدگان، بر توزیع مناسب مواد غذایی در بین اهالی تأکید کرد.

نماینده رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر توزیع چادر در بین زلزله‌زدگان، عنوان کرد: چادر به تعداد کافی وجود دارد و در این زمینه کمبودی نیست و فقط باید هرچه سریع‌تر توزیع شود در بین مردم.

وی بابیان اینکه طعم تلخ زلزله را حس کرده‌ام و احساس زلزله‌زدگان را می‌فهمم، از خسارت دیدگان زلزله خراسان شمالی در روستای قصر قجر دلجویی و پای صحبت‌های آنان نشست.

وی همچنین قول پرداخت ۲۰ میلیون کمک بلاعوض و همچنین اعطای وام ۲۰ میلیونی با بهره ۴ درصد و ۱۵ ساله را به روستائیان داد.

روستای لنگر دیگر روستایی بود که وزیر به همراه مدیران استانی برای بازدید وارد شد، روستایی که به گفته اهالی تخریب بیش از ۴۰ درصدی از زلزله داشته است.

این روستا نیز با شرایطی مشابه روستای قصر قجر، مردم از اینکه خانه‌هایی که هنوز قسط وام‌های آن به اتمام نرسیده اما اکنون به تلی از خاک تبدیل‌شده، ناراحت بودند و با دیدن خبرنگار ما سعی در بیان مشکلات و درد و دل‌های خود داشتند.

تعداد بسیار زیادی رأس دام سبک و سنگین در این روستا تلف‌شده است و اهالی سرمایه وزندگی خود را ازدست‌داده و دیگر توانی برای ادامه کار ندارند، چراکه برخی از طریق دامداری معاش خود و خانواده را تأمین می‌کردند.

یکی از اهالی این روستا بابیان اینکه آب روستا بعد از زلزله قابل شرب نیست و پُر از گل‌ولای است، اظهار می‌کند: می‌گویند آب وصل است اما بیایید ببینید آیا این آب قابل‌خوردن هست یا خیر.

یکی دیگر از اهالی از تخریب صددرصدی خانه مسکونی خود می‌گوید و ادامه می‌دهد: تعداد بسیار زیادی خانه در این روستا تخریب‌شده است و نیازمند این است که بیشتر موردتوجه قرار بگیریم چراکه توان تهیه یک وعده‌غذای ساده را نیز دیگر نداریم.

برخی از اهالی نیز خواستار وصل شدن جریان برق منازل خود بودند وعده‌ای نیز نسبت به اینکه جریان گاز منزل آن‌ها هنوز وصل نشده است، گلایه‌مند بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله اخیر بجنورد جان یک خانم ۵۴ ساله در روستای لنگر را گرفت که نماینده رئیس‌جمهور در جریان این سفر از بازماندگان این حادثه دلجویی کرد.

تشکیل جلسه شورای مدیریت بحران خراسان شمالی، به‌عنوان آخرین مأموریت ربیعی برای روز یکشنبه در شامگاه این روز و در محل استانداری تشکیل شد.

در این جلسه علی ربیعی به‌خوبی یکی از نقاط ضعف در بحران ناشی از وقوع زلزله در خراسان شمالی را مطرح و بر ضرورت ساماندهی اطلاع‌رسانی در ستاد بحران استان تأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه نوسازی و بازسازی مسکن‌های روستایی باید با اولویت مناطق زلزله‌خیز انجام شود، ابراز امیدواری کرد: عملیات اجرایی این امر در مناطق زلزله‌زده خراسان شمالی کمتر از یک هفته آینده صورت بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در این جلسه با تشریح چگونگی تسهیلات ارائه‌شده به‌منظور بازسازی منازل مسکونی زلزله‌زدگان خراسان شمالی، عنوان کرد: ۲۰ میلیون تومان وام برای خانوارهای روستایی با بهره ۴ درصد و خانوارهای شهری ۳۰ میلیون تومان با بهره ۵ درصد اعطا می‌شود.

اسماعیل نجار اظهار کرد: همچنین میزان هفت میلیون تومان وام بلاعوض به خانوارهای روستایی و ۶ میلیون تومان نیز به خانوارهای شهری تعلق می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه این تسهیلات برای خانوارهایی است که منزل مسکونی آن‌ها ۱۰۰ درصد آسیب‌دیده باشد، گفت: چون در استان خراسان شمالی ۱۰۰ درصد منازل مسکونی روستایی بیمه بوده، ۱۵ میلیون تومان نیز بلاعوض به منازل آسیب‌دیده پرداخت می‌شود.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات بلاعوض معیشتی به زلزله‌زدگان در مناطق شهری و روستایی خبر داد و افزود: میزان ۲ میلیون تومان به‌منظور تهیه لوازم زندگی به‌صورت بلاعوض کمک می‌شود.

آغاز بازسازی واحدهای زلزله زده از امروز

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در این جلسه گفت: عملیات بازسازی واحدهای زلزله‌زده روستایی خراسان شمالی از امروز اجرایی خواهد شد و منتظر تأمین اعتبار هم نخواهیم ماند.

عملیات بازسازی واحدهای زلزله‌زده روستایی خراسان شمالی از امروز اجرایی خواهد شد و منتظر تأمین اعتبار هم نخواهیم ماند. مجید جودی اظهار کرد: در مرحله نخست از تسهیلات موجود در بانک‌ها و حساب ۱۰۰ به‌منظور شروع کار استفاده خواهد شد تا زمانی که از محل مشخص‌شده تأمین اعتبار لازم صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا قبل شروع فصل سرما، روند بازسازی واحدهای مسکونی زلزله‌زده در روستاهای خراسان شمالی به نقطه قابل قبولی برسد.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: علاوه بر تسهیلاتی که به منازل خسارت‌دیده اعطا می‌شود، آواربرداری، نقشه، نظارت و پروانه نیز به‌صورت رایگان برای بازسازی منازل تعلق می‌گیرد.

خسارت صد در صدی به ۴۰درصد از منازل روستایی

گفتنی است بر اساس اعلام استاندار خراسان شمالی، در پی وقوع زلزله شامگاه شنبه در بجنورد، به منازل مسکونی ۲۰ روستای استان آسیب جدی وارد شده و بیش از ۴۰ درصد منازل خسارت ۱۰۰ درصدی دیده اند.

محمدرضا صالحی با بیان اینکه تمام خانه های روستایی در خراسان شمالی بیمه هستند، از پرداخت کامل تسهیلات به منظور بازسازی و نوسازی منازل آسیب دیده خبر داد.

وی افزود: با توجه به آخرین آمار، تعداد مصدومین این زمین لرزه به ۴۰۰ نفر رسیده است و آمار فوتی ها دو نفر است.