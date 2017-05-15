آسمانخراشی برای مبارزه با قحطی

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح این آسمانخراش سبز به زودی انقلابی در تولید محصولات کشاورزی ایجاد می کند. این طرح به خصوص در بخش هایی از جهان که کمبود مواد غذایی و قحطی وجود دارد، کارآمد خواهد بود.

براساس این طرح در تمام وجوه این سازه غول پیکر محصولات کشاورزی پرورش می یابد. در طبقه اول آن نیز یک بازار محصولات تازه ایجاد می شود.

همچنین روی سقف سازه امکانات و تجهیزات برای ارسال محموله موادغذایی به صورت هوایی فراهم می شود. این آسمانخراش از بخش های جداگانه ماژولی ساخته می شود و می توان آن را به هر نقطه ای انتقال داد.

دو طراح لهستانی این آسمانخراش را طراحی کرده اند. همچنین این طرح برنده جایزه eVolo Skyscraper Design در سال ۲۰۱۷ است.