روشن کردن مشعل المپیک ۲۰۲۰ با خودروی پرنده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: باید منتظر تویوتا باشیم. این خودروساز ژاپنی در برنامه ای بلندپروازانه قصد دارد پروژه خودروی پرنده خود را در سال ۲۰۱۸ عملیاتی کند.

به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تویوتا به گروهی از مهندسان خبره بودجه هنگفت ۲۷۴ هزار پوندی می دهد تا آنها خودروهای پیش رانش جتی را طراحی کنند که قابلیت اوج گیری تا ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین را داشته باشند.

ایندیپندنت می افزاید: نکته جالب توجه اینجاست که در این پروژه از نوآوریهای مربوط به عرصه پهپادها استفاده می شود تا در نهایت بتوان مدل پیش ساخته خودروی سه چرخی را از زمین بلند کرده و به پرواز درآورد.

در این گزارش آمده که خودروی مورد نظر تویوتا تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت حداکثر سرعت خواهد داشت.

در ادامه این مطلب آمده است: خودروهایی که در این پروژه ساخته می شوند Skydrive نام دارند که توسط گروهی از نخبگان عرصه فناوریهای نوین در ژاپن طراحی می شوند. همزمان خبر می رسد که گروهی از مهندسان تویوتا به طور داوطلبانه در این پروژه حضور یافته اند.

ایندیپندنت در هیجان انگیزترین بخش این گزارش می نویسد: این مهندسان امیدوارند که محصولات خروجی این پروژه برای روشن کردن مشعل المپیک ۲۰۲۰ توکیو به کار گرفته شوند. قرار است پیش از این رویداد مهم از یک مدل سرنشین دار برای آزمایش این ایده جاه طلبانه در اواخر سال ۲۰۱۸ استفاده شود.

در پایان این گزارش آمده است: پروژه تویوتا در حالی با جدیت دنبال می شود که هم اکنون محققانی در آمریکا، چین، آلمان و هلند طرحهای جدی را در زمینه ساخت خودروهای پرنده دنبال می کنند.