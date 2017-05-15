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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

خاک ماه ۲۰۲۰ فروخته می شود!

خاک ماه ۲۰۲۰ فروخته می شود!

قرار است نخستین عملیات حفاری یک شرکت خصوصی در ماه در ۲۰۲۰ میلادی انجام شود. این شرکت تصمیم دارد خاک ماه را به طور تجاری بفروشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، قرار است نخستین فعالیت حفاری شرکت خصوصی Moon Express در ماه در ۲۰۲۰ میلادی انجام شود. در سال ۲۰۲۰ محموله ای از خاک و صخره های ماه از فضا به مقر این شرکت در ایالت فلوریدا آمریکا می رسد.

برخلاف ماموریت های فضایی بخش دولتی در آمریکا، روسیه و چین انجام شده، صاحبان این شرکت خصوصی قصد فروش خاک ماه را دارند.

باب ریچاردز مدیر ارشد اجرایی «مون اکسپرس» می گوید: خاک ماه به طور حتم به ارزشمند ترین و نایاب ترین ماده در زمین تبدیل خواهد شد. قصد داریم بخشی از این خاک را به تحقیقات علمی اختصاص دهیم، اما هدف اصلی فروش آن است.

مون اکسپرس قصد دارد نخستین شرکتی باشد که دارایی های تجاری را از فضا به زمین می فرستد.

البته چند استارت آپ دیگر نیز مشغول توسعه طرح هایی برای اجرای عملیات حفاری در ماه و شهاب سنگ ها هستند.

این در حالی است که در ماه مقادیر کلانی از نوعی سوخت آینده نگرانه به نام هلیوم ۳ وجود دارد. حجم این ماده به اندازه ای است که می تواند تقاضای سوخت کره زمین را برای ۳ هزار سال تامین کند البته به شرط آنکه دانشمندان بتوانند فناوری استفاده از آن را بسازند.

کد مطلب 3979207

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