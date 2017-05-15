به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر باج افزاری تحت عنوان wannacrypt با قابلیت خود انتشاری در شبکه حدود ۱۰۰ کشور شیوع یافته و بیش از ۷۵ هزار سیستم کامپیوتری را آلوده کرده است. براساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز مشاهده شده به نحوی که تا این لحظه بیش از ۵۰ اپراتور و سازمان، قربانی این باج افزار در کشور شده اند که بیشتر این آلودگی ها نیز در حوزه اپراتورهای ارتباطی و حوزه پزشکی، سلامت و دانشگاهها شناسایی شده است.

در این راستا تیم های امداد و نجات مرکز ماهر (مراکز آپا) مستقر در استان های کشور در حال انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از انتشار باج افزار و کاهش خسارت ناشی از آن هستند.

این حمله سایبری با نام های مختلفی همچون WannaCry ، Wana Decrypt ، WannaCryptor و WCRY شناخته می شود و دسترسی قربانی به کامپیوتر و فایل ها را غیرممکن کرده و برای بازگرداندن دسترسی، باج خواهی می کند.

این باج افزار از یک آسیب پذیری در سرویس SMB سیستم عامل ویندوز استفاده می کند و اگرچه پیش از این، مایکروسافت این آسیب پذیری را رفع کرده بود اما کامپیوترهایی که ویندوزشان به روز نشده است، نسبت به حمله و آلودگی به این باج افزار، آسیب پذیرند.

پیامی که باج افزار به زبان های مختلف به قربانی نشان می دهد به شکل زیر است:

این باج افزار در ۲ روز اولیه و از طریق حسابهای «بیت کوین» که قابل ردیابی نیست، پول زیادی دریافت کرده و گفته می شود بیش از ۲۸ پرداخت در این زمینه انجام شده است. به نحوی که در همان ساعت اولیه این حمله سایبری، ۹۰۰ دلار باج دریافت شده است.

گفته شده است که پخش این بدافزار باج گیر، از طریق استفاده از ایمیل های فیشینگ و لینکهای آلوده در سایتهای غیرمعتبر صورت می گیرد.

حال با توجه به فعالیت این بدافزار باج گیر در کشور ما، برای پیشگیری از آلودگی به آن، باید اقدامات لازم صورت گیرد که شامل موارد زیر است:

۱. به روزرسانی سیستم عاملهای ویندوز

۲. تهیه کپی پشتیبان از اطلاعات مهم

۳. به روزرسانی آنتی ویروسها

۴. اطلاع رسانی به کاربران برای عدم اجرای فایلهای پیوست ایمیل های ناشناس

اقدامات پیشگیرانه

کاربران باید نسبت به نصب وصله MS۱۷-۰۱۰ به عنوان آخرین به روزرسانی سیستم عامل با استفاده از نصب ابزار «ویندوز آپدیت» اقدام کنند.

مایکروسافت به دلیل این مشکل، حتی در سیستم عامل های XP و ۲۰۰۳ که مدتی پشتیبانی خود را متوقف کرده بود، وصله امنیتی قرار داده است.

اگر امکان به روزرسانی سیستم عامل یا نصب وصله امنیتی وجود ندارد، باید دسترسی به سرویس SMB مسدود شود.

نحوه غیرفعالسازی SMB در ویندوزهای ۷ ، ۸ و ویستا و نیز ویندوز سرورهای ۲۰۰۸، ۲۰۰۸ R۲ و ۲۰۱۲ و بعد از آن از طریق پاورشل (POWERSHELL ) از طریق این لینک قابل دریافت است.

کاربران به عنوان راهکار جایگزین باید پورتهای ۴۴۵ و ۱۳۹ مربوط به پروتکل SMB را روی فایروال ویندوز ببندند.

مرکر ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران از کلیه سازمانها و شرکت ها خواسته در صورت برخورد با آلودگی به باج افزار فوق، در اسرع وقت موارد را با شماره تلفن های ۲۲۱۱۵۹۵۰ و ۴۲۶۵۰۰۰ درمیان بگذارند و یا از طریق آدرس پست الکترونیکی cert@certcc.ir ارسال کنند.