همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سازمان بنادر و دریانوردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر احمد معتمدی در مراسم انعقاد تفاهم نامه با رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: این دانشگاه همواره برنامه ای را انتخاب کرده که با هدف حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه ما آمادگی داریم که همه جانبه با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری های لازم را داشته باشیم، افزود: دانشکده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می تواند با این سازمان ارتباط خوبی برقرار کند.

معتمدی با اشاره به این تفاهم نامه عنوان کرد: این تفاهم نامه با هدف استفاده از توانمندی های فنی و علمی در راستای گسترش همکاری های مشترک در زمینه انجام فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای با سازمان بنادر منعقد می شود.

این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از توانمندی‌ فنی و علمی بین سازمان بنادر و دانشگاه امیرکبیر امضا شده است. ایجاد و تقویت زمینه همکاری مشترک، تبادل اطلاعات و تجربیات،ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی، مدیریت مالی، بهره‌وری، مدیریت ریسک، ایمنی و محیط زیست از اهداف و موضوعات این تفاهم‌نامه است.

«انجام پروژه‌های برون‌سپاری سازمان بنادر توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی»، «حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه در قالب پایان‌نامه‌های مرتبط از سوی سازمان بنادر پس از تصویب عنوان پروژه از سوی دو طرف شناسایی و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی»، « طراحی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی مورد نیاز سازمان توسط دانشگاه» از اهداف این تفاهم نامه محسوب می شوند.

«شناسایی و تعریف پروژه های تحقیقاتی و برگزاری سمینار ها و همایش های علمی و تخصصی در سطح ملی و منطقه ای»، « امکان استفاده از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرفین به منظور تامین خدمات علمی و آزمایشگاهی»، «اولویت دهی به چاپ و نشر مقالات علمی و پژوهشی ارسالی از جانب طرفین تفاهم نامه پس از انجام داورهای علمی در نشریات علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاهها» و« امکان استفاده از تجهیزات و امکانات مورد نظر طرفین » از دیگر زمینه‌های همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان بنادر به شمار می رود.

این تفاهم‌نامه به مدت ۳ سال معتبر است و در صورت تداوم فعالیت‌های مشترک و تمایل طرفین قابل تمدید است.