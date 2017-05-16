آغازحمل محموله های پروژه ای توسط کشتیرانی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، حمل محمولات پروژهای کالای عمومی از اواسط سال گذشته با ایجاد سرویسهای منظم بین خلیجفارس، دریای مدیترانه، اروپا و خاور دور از سوی کشتیهای سنگین بر شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توانایی حمل نگلات سنگین تا وزن ۵۰۰تن آغاز شد.
بر اساس این گزارش در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه جاری، نگلهای به وزن ۳۳۰تن (طول ۳۱متر، عرض و ارتفاع حدود ۴.۵ متر) که سنگینترین و در عین حال طویلترین نگله حمل شده از آغاز این خدمات است، در بندرعباس از کشتی BALTIC HARMONY تخلیه شد.
گفتنی است «نگله» واحدی است از کالا با مفهومی وسیعتر از عدل؛ به این معنا که به واحد کالاهای بستهبندی نشده مانند یک شاخه تیر آهن یا یک شمش فلزی سنگین یا یک دستگاه ماشین بدون لفاف و حتی به یک دستگاه اتومبیل یا تراکتور نیز که اقلام مانیفست و بارنامه یک واحد را تشکیل میدهند ، نگله میگویند.
نظر شما