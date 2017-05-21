به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران که بعد از الاهلی امارات بعنوان تیم دوم گروه اول مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد، از ساعت ۲۰:۴۵ روز دوشنبه اول خردادماه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم العین امارات است. تیمی که به واسطه حضور برادران عبدالرحمان دارای قدرتی دو چندان شده است.

دو تیم تاکنون در تاریخ رقابت های قهرمانی آسیا چهار بار با هم دیدار داشته‌اند که حاصل آن سه پیروزی برای استقلال و یک پیروزی هم سهم تیم اماراتی است. اما یکی از خاطره انگیزترین دیدارهای دو تیم به سال ۷۷ باز می گردد. دیداری که در شهر «عین» امارات و به میزبانی تیم العین برگزار شد.

ناصر حجازی در بهترین دوره مربیگری‌اش در استقلال با استخدام چند بازیکن جوان و بی نام و نشان که عمدتا از ماشین سازی و تراکتورسازی تبریز به این تیم پیوسته بودند. در آن سال بازی‌های مرحله گروهی به صورت متمرکز و به میزبانی یک شهر برگزار می‌شد که آن شهر، «عین» در کشور امارات بود و عملا سه تیم استقلال ایران، الهلال عربستان و کوپتداق ترکمنستان میهمان تیم العین بودند.

در آن دوره از بازی‌ها انتظار زیادی از شاگردان ناصر حجازی نمی‌رفت و حتی خیلی ها تیم او را زنگ تفریح این مسابقات می‌پنداشتند. به خصوص که دو تیم قدرتمند «الهلال» و «العین» از شانس‌های قهرمانی آسیا محسوب می شدند.

شاگردان ناصر حجازی در همان بازی اول شگفتی را رقم زدند تا نشان دهند نه تنها زنگ تفریح نیستند، بلکه با همین جوانان بی نام و نشان یک مدعی جدی هستند. وقتی استقلالی که بیشتر از یک نیمه به واسطه اخراج رضا حسن زاده بهترین مدافع خود مقابل تیم الهلال 10 نفره بازی کرد و با دو گل فرهاد مجیدی و سیروس دین‌محمدی الهلال را شکست داد، مشخص شد که تیم جوان شده استقلال یک مدعی است.

آبی پوشان بعد از پیروزی بر الهلال مقابل العین میزبان به میدان رفتند. تیمی که در اولین بازی‌اش تیم کوپتداق را شکست داده بودند و این دیدار بین دو تیم برنده روز اول برگزار می‌شد. در باور کمتر کسی نمی‌گنجید که استقلالی‌ها بتوانند شگفتی روز اول شان را با یک پیروزی مقابل میزبان پر قدرت تکرار کنند. اما این اتفاق افتاد و آبی پوشان در تاریخی‌ترین دیدارشان مقابل العین موفق شدند با تعدادی جوان تیم قدرتمند العین را در خانه خود با یک گل مغلوب کنند.

در آن بازی علیرضا اکبرپور کوتاه قامت ترین مهاجم استقلال با ضربه سر توپی را که از روی نقطه کرنر زده شده بود به گل تبدیل کرد تا آبی پوشان با همان گل صعودشان به مرحله بعدی مسابقات را قطعی کنند.

به جز علیرضا اکبرپور، این بازی یک چهره شاخص دیگر هم داشت. جوانی کم ادعا، بی نام و آذری زبان که حضورش در ترکیب استقلال سئوال برانگیز بود. این بازیکن ایوب اصغرخانی بود که در آن بازی مهم مامور مهار ستاره مهار نشدنی آن روزهای تیم العین، «عبدی پله» شد و از پس این وظیفه مهم خیلی خوب بر آمد.

آبی پوشان بعد از ۱۹ سال از آن تاریخ یکبار دیگر (البته این بازی رفت و برگشت برگزار می شود) باید با تیم العین بازی کنند تا برنده این دو دیدار در مجموع به جمع ۸ تیم برتر آسیا راه پیدا کند.

اولین بازی دو تیم در این مرحله در روز اول خرداد در تهران انجام می‌شود. درست در شب سالگرد مرگ ناصر حجازی. استقلالی‌ها امیدوارند در شبی که یاد اسطوره فقیدشان را زنده می‌کنند، تیم شان مثل دوران مربیگری حجازی بتواند العین را یکبار دیگر شکست دهد. در این شب علیرضا منصوریان نقش ناصر حجازی را در ۱۹ سال پیش ایفا می کند و با مردان جوانش یک بازی تاریخی دیگر را رقم بزنند.