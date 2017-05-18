بالن هوشمند که صورت افراد را ردیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این بالن کوچک چارچوبی گوندولا مانند و دوربینی کوچک دارد که به بالن متصل هستند.

محققان معتقدند این بالن کوچک با قابلیت ردیابی دست ها و صورت افراد، برای خرید در فروشگاه های بزرگ مناسب است زیرا می تواند با انسان ها ارتباط برقرار کند و آنها را به سمت مکان موردنظرشان در فروشگاه هدایت کند.

محققان موسسه فناوری جورجیا این روبات را ساخته اند. به گفته آنان به دلیل قابلیت ردیابی صورت و دست ها در این دستگاه، می توان با استفاده از حرکات، بالن را هدایت کنند.

این ماشین اطلاعاتی درباره اپراتور خود جمع آوری می کند. مانند نگاه های تردید آمیز و خنده های مشتاقانه.

هدف دانشمندان از ساخت این دستگاه درک بهتر از شیوه برقراری ارتباط میان مردم و روبات های پرنده است.

شکل دایره مانند بالن سبب می شود کنترل آن از راه دور کمی مشکل باشد اما این دستگاه ها می توانند سریع جهت خود را تغییر دهند.

محققان معتقدند این بالن کوچک می تواند در آینده نقش مهمی در زندگی افراد داشته باشد البته مشروط برآنکه سازندگان آن بتوانند دقیقا مشخص کنند کاربران چه می خواهند و عکس العمل آنان نسبت به یک روبات پرنده چه خواهد بود.

این روبات ها می توانند هنگا م ورود مشتریان به فروشگاه ها به آنان خوشامد بگویند و در یافتن وسایل مورد نیاز به آنها کمک کنند.