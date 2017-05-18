۵۳۵ هزار نفر آماده خلق حماسه ۲۹ اردیبهشت در شمیرانات

عزت الله خان محمدی، درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۶۲ شعبه اخذ رای ثابت و سیار برای برگزاری انتخابات در شهرستان شمیرانات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این شعب ۵۷۶۴ نفر به عنوان عوامل اجرایی فعالیت دارند.

فرماندار شمیرانات با تشریح پراکندگی شعب در این شهرستان، اضافه کرد: ۱۸۲ شعبه ثابت و ۸ شعبه سیار در شهر تجریش، ۳۳ شعبه ثابت و ۶ شعبه سیار در بخش لواسانات، ۲۹ شعبه ثابت و ۴ شعبه سیار در بخش رودبار قصران در نظر گرفته شده است.

رییس حوزه انتخابیه شهرستان شمیرانات سپس به تعداد رای دهندگان در این شهرستان اشاره کرد و گفت: ۲۷۱ هزار و ۴۴۹ نفر بانوان و ۲۶۳ هزار و ۳۳۸ نفر از آقایان واجدین شرایط رای دادن در این شهرستان هستند که در مجموع، شهرستان شمیرانات تعداد ۵۳۴ هزار و ۷۸۷ نفر واجد شرایط رای دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان شمیرانات ضمن دعوت از مردم برای حضور حداکثری پای صندوق های رای، گفت: در طول تاریخ پر افتخار نظام اسلامی، هر زمان که حضور مردم در صحنه لازم شده است، مشاهده کردیم که لحظه ای تردید نکرده اند و با عشق و علاقه در صحنه حاضر شده و به جهانیان نشان دادند پای نظام و انقلاب اسلامی ایستاده اند.