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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

به منظور کسب گواهی برای دستیاران؛

آزمون صلاحیت بالینی ۴خرداد برگزار می شود/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

آزمون صلاحیت بالینی ۴خرداد برگزار می شود/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی ۴ خرداد ۹۶ برگزار می شود و داوطلبان دستیاری که تاکنون موفق به کسب گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی نشده اند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آن دسته از داوطلبان دستیاری که از بهمن ۱۳۹۴ به بعد فارغ التحصیل شده اند و تاکنون موفق به کسب گواهی قبولی در آزمون صلاحیت بالینی نشده اند، می توانند در ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی که چهارم خرداد ۹۶ برگزار می شود، شرکت کنند.

داوطلبان باید با مراجعه به سایت  http://mohed.behdasht.gov.ir/Clinical نسبت به ثبت نام و انتتخاب محل آزمون خود اقدام کنند. اولویت انتخاب محل با افرادی خواهد بود که زودتر برای ثبت نام اقدام کنند.

مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۶ است.

آزمون روز پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ برگزار می شود.

کد مطلب 3981798

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