  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

گزارش خبرنگار مهر از باکو؛

پایان کار والیبالیست‌ها در مرحله گروهی با شکست الجزایر

پایان کار والیبالیست‌ها در مرحله گروهی با شکست الجزایر

تیم والیبال جوانان آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی بازی های کشورهای اسلامی را برگزار کرد و به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، شاگردان بهروز عطایی پس از سه برد پیاپی و قطعی کردن صعود خود به مرحله نیمه نهایی، امروز در سالن والیبال کریستال هال باکو برابر تیم ملی الجزایر صف آرایی کردند و به پیروزی سه بر یک رسیدند.

ست اول این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود الجزایر به پایان رسید. ایران در ست دوم با حساب ۲۸ بر ۲۶ پیروز شد. ست سوم که نفسگیر و شانه به شانه جلو می رفت در نهایت با نتیجه ۳۱ بر ۲۹ بسود ایران پایان یافت. والیبالیست های ایران در ست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا مسابقه را سه بر یک بسود خود پایان دهند.

 کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک از نزدیک این مسابقه را تماشا کرد.

کد مطلب 3981885
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها