به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، شاگردان بهروز عطایی پس از سه برد پیاپی و قطعی کردن صعود خود به مرحله نیمه نهایی، امروز در سالن والیبال کریستال هال باکو برابر تیم ملی الجزایر صف آرایی کردند و به پیروزی سه بر یک رسیدند.

ست اول این مسابقه با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به سود الجزایر به پایان رسید. ایران در ست دوم با حساب ۲۸ بر ۲۶ پیروز شد. ست سوم که نفسگیر و شانه به شانه جلو می رفت در نهایت با نتیجه ۳۱ بر ۲۹ بسود ایران پایان یافت. والیبالیست های ایران در ست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا مسابقه را سه بر یک بسود خود پایان دهند.

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک از نزدیک این مسابقه را تماشا کرد.