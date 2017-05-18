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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

رئیس ستاد انتخابات ایلام خبر داد:

آمادگی ۱۰۰ درصدی استان ایلام برای برگزاری انتخابات

آمادگی ۱۰۰ درصدی استان ایلام برای برگزاری انتخابات

ایلام-رئیس ستاد انتخابات ایلام از آمادگی ۱۰۰ درصدی استان ایلام برای برگزاری انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری روز پنجشنبه در نشست اعضای ستاد انتخابات استان اظهار داشت: برای اجرای این همه پرسی ملی در آمادگی ۱۰۰ درصد بسر می بریم.

وی ادامه داد: بدون شک با تمهیدات اندیشیده شده ۲۹ اردیبشهت ماه به عنوان یکی از تاریخی ترین روزهای ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: پوشش آنتن دهی برای برگزاری انتخابات در استان به حدود ۱۰۰ درصد نزدیک شده و تنها در دو نقطه مشکل داریم که با کمک دستگاه های ذیربط انتخابات در این مناطق را نیز برگزار خواهیم کرد.

کلانتری اضافه کرد: بدخواهان این نظام بدانند ملت ایران فردا جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه بار دیگر اقتدار خود را به نمایش گذاشته و با حضور دشمن شکن خود پاسخ محکمی به یاوه گویی های آنان خواهد داد.

وی گفت: در این انتخابات تلاش کردیم شور و شوق را فراهم کنیم تا مردم با فراغ بال نماینده خود را برگزینند.

کد مطلب 3982000

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