پادشاه بحرین به قاضی پرونده شیخ عیسی قاسم ارتقای درجه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اللولوه، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین سه روز قبل از جلسه صدور حکم مربوط به آیت الله شیخ عیسی قاسم، حکم ارتقای قاضی پرونده آیت الله عیسی قاسم را صادر کرد.

طی این حکم علی خلیفه الظهرانی قاضی شعبه چهار دادگاه کیفری بحرین و قاضی پرونده آیت الله عیسی قاسم به درجه وکیل دیوان عالی تجدید نظر مدنی و مدعی العموم در دیوان عالی تجدید نظر بحرین ارتقا پیدا کرد.

شایان ذکر است «یوسف ربیع» رئیس سابق انجمن حقوق بشر بحرین محاکمه آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور توسط آل خلیفه را از اساس باطل دانست.

وی تصریح کرد: رژیم بحرین با محاکمه آیت الله عیسی قاسم در بحرانی سیاسی و قانونی افتاده است. زیرا این رژیم اقدامی مغایر با قوانین انجام داده است. بازی با اعتقادات بحرینی ها و محاکمه شیخ عیسی به نفع آنها نیست و به امنیت کشور آسیب می زند.

یوسف ربیع بیان داشت: تصمیم گیری در خصوص محاکمه شیخ عیسی قاسم در خارج از مرزهای بحرین و مشخصا توسط سعودی ها اتخاذ می شود. انگلیسی ها در تحولات بحرین نقش دارند و نمی خواهند که مردم دستاوردی داشته باشند. از مقامات بحرین درخواست می کنیم که محاکمه شیخ عیسی قاسم را در جلسه آتی در روز ۲۱ ماه جاری متوقف کنند.

گفتنی است دادگاه رژیم آل خلیفه محاکمه شیخ عیسی قاسم را به روز ۲۱ مِی (۳۱ اردیبهشت ماه) موکول کرده بود.