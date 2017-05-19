آیت الله علم الهدی رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، دقایقی قبل با حضور در شعبه اخذ رای مستقر در حرم مطهر رضوی، رای خود را به صندوق انداخت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی پس از انداختن رای خود به صندوق، در جمع خبرنگاران بر لزوم مشارکت گسترده مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد.

آیت الله علم الهدی پس از شرکت در انتخابات، برای اقامه نماز جمعه در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی حضور یافت.