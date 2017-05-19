ملت ایران شکوه و عظمت ملی خود را به نمایش خواهند گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی هنگام ریختن رای خود به صندوق اظهار داشت: شرکت در انتخابات یک وظیفه دینی، ملی ، انقلابی و اسلامی هر ایرانی مسلمان و انقلابی است و همه باید با احساس وظیفه در این برهه حساس که دشمنان داخلی و خارجی با تبلیغات گسترده در صدد حضور کمررنگ مردم هستند، وفاداری خود را به آرمان های امام و شهدا و انزجار خود را از توطئه های دشمنان ابراز کنند.

وی ادامه داد: هرچه حضور مردم پررنگ تر باشد بر عزت ، عظمت و شکوه ملی ایران اسلامی اضافه شده و استحکام نظام را در مقابل فتنه انگیزی دشمنان بالا می رود.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: دشمنان فکر می کنند ملت از راه خود عقب نشینی می کند ولی این خواب پوشالی آنان هرگز تعبیر نشده و همواره ملت در ادامه مسیر خود مستحکم تر شده اند.

لطفی گفت: امروز نیز با توجه به ناامنی های منطقه حضور مردم اهمیت دوچندانی دارد و باید با حضور حداکثری خود نشان دهیم اقتدار ملت ایران تنها در سایه مشارکت مردم در صحنه های مختلف است.

امام جمعه ایلام یادآور شد: تراز و جایگاه نظام اسلامی در عرصه بین المللی با حضور چشمگیر مردم در پای صندوق های رای ارتقاء یافته و چشم طمع دشمنان را برای ضربه زدن به این نظام الهی کور می کند.