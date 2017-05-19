پیروز واقعی این انتخابات، ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی پس از انداختن رای خود به صندوق، در جمع خبرنگاران تصریح کرد: فارغ از نتیجه، مسلما پیروز واقعی این انتخابات، ملت بزرگ ایران است که با حضور خود، همبستگی، اتحاد و حمایت از نظام را نشان می‌دهند و ضمن خنثی ساختن توطئه‌های دشمنان در منطقه و جهان، سطح اقتدار و امنیت ملی را ارتقا می‌بخشند.

رئیس دستگاه قضایی افزود: امروز دشمنان ما هم اعتراف می‌کنند که در جمهوری اسلامی، مردم با وجود همه فشارها و تحریم‌ها پای نظام ایستاده‌اند و بنا به تعبیر آنها یک روند دموکراتیک در کشورمان برقرار است و مردم آزادانه رای می‌دهند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه علاوه بر حضور در انتخابات، انتخاب اصلح نیز مولفه بسیار مهمی برای پیشرفت کشور است، اظهار کرد: ان‌شاءالله مردم شریف ایران مثل همیشه با بصیرت، هوشیاری، تامل و دقت، فرد اصلح را برای اداره قوه مجریه و همچنین افراد اصلح را برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنند تا شاهد پیشرفت و اقتدار هر چه بیشتر کشور باشیم.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه حضور در انتخابات، یک عمل عبادی به شمار می‌آید و باید با نیت خالص انجام گیرد، ضمن تقدیر از اصحاب رسانه و بویژه صدا و سیما، برای همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات آرزوی توفیق کرد.