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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷

رئیس قوه قضائیه پس از اخذ رای؛

پیروز واقعی این انتخابات، ملت ایران است

پیروز واقعی این انتخابات، ملت ایران است

آیت الله آملی لاریجانی با حضور در پای صندوق‌های رای و شرکت در انتخابات گفت: فارغ از نتیجه نهایی، قطعا ملت ایران پیروز واقعی این انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله آملی لاریجانی پس از انداختن رای خود به صندوق، در جمع خبرنگاران تصریح کرد: فارغ از نتیجه، مسلما پیروز واقعی این انتخابات، ملت بزرگ ایران است که با حضور خود، همبستگی، اتحاد و حمایت از نظام را نشان می‌دهند و ضمن خنثی ساختن توطئه‌های دشمنان در منطقه و جهان، سطح اقتدار و امنیت ملی را ارتقا می‌بخشند.

رئیس دستگاه قضایی افزود: امروز دشمنان ما هم اعتراف می‌کنند که در جمهوری اسلامی، مردم با وجود همه فشارها و تحریم‌ها پای نظام ایستاده‌اند و بنا به تعبیر آنها یک روند دموکراتیک در کشورمان برقرار است و مردم آزادانه رای می‌دهند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه علاوه بر حضور در انتخابات، انتخاب اصلح نیز مولفه بسیار مهمی برای پیشرفت کشور است، اظهار کرد: ان‌شاءالله مردم شریف ایران مثل همیشه با بصیرت، هوشیاری، تامل و دقت، فرد اصلح را برای اداره قوه مجریه و همچنین افراد اصلح را برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنند تا شاهد پیشرفت و اقتدار هر چه بیشتر کشور باشیم.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه حضور در انتخابات، یک عمل عبادی به شمار می‌آید و باید با نیت خالص انجام گیرد، ضمن تقدیر از اصحاب رسانه و بویژه صدا و سیما، برای همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 3982545

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